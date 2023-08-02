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Скільки та яких нових авто купили в Україні у липні 2023 року

2 серпня 2023 12:26
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Авторинок України у липні 2023 року: скільки та яких нових авто купили
Зменшення кількості продажів нових авто в Україні триває вже два місяці поспіль. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В липні 2023 року в Україні куплено 5,2 тис. нових легкових авто, що майже на 9% менше, ніж у попередній місяць. На жаль падіння продажів нових машин спостерігається вже другий місяць поспіль.

Про це повідомили експерти Інституту досліджень авторинку.

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Скільки нових авто купляли в Україні

  • З січня по липень 2023 року українці зареєстрували 33,9 тис. нових легковиків. Це на 54% більше, ніж за такий же період торік.
  • Більшість нових легковиків імпортувалися: 4638 одиниць або майже 89%. Приблизно 11% або 594 од. склала частка проданих авто, які виготовили в Україні методом крупновузлової збірки.
  • Найбільше нових машин зареєстрували в Києві (1926 од.) та області (532 од.) — разом 47% від загальної кількості у липні. В Дніпропетровській області зареєстрували 385 од. авто, в Одеській — 333 од., у Львівській — 299 од.
  • Найменше нових авто, зі зрозумілих причин, купили у Херсонській області — 4 од., Луганській – 8 од., Донецькій — 16 од.

Найпопулярніші автобренди в Україні у липні 2023 року

  • Toyota (827 од., 15,8%);
  • Volkswagen (524 од., 10%);
  • Renault (494 од., 9,4%);
  • Skoda (383 од., 7,3%);
  • BMW (362 од., 6,9%).

Найпопулярніші моделі авто в Україні у липні 2023 року

  • Renault Duster (409 од.);
  • Toyota RAV-4 (361 од.);
  • Volkswagen ID.4 (202 од.);
  • Skoda Kodiaq (142 од.);
  • Toyota Land Cruiser Prado (136 од.).

Спостерігається збільшення продажу кросоверів: серед ТОП-15 найбільш популярних нових авто в Україні 13 кросоверів.

Серед легковиків, зібраних в Україні, найпопулярнішою стала Skoda Kodiaq (141 од.), яку випускають на закарпатському заводі "Єврокар". А також Renault Duster (112 од.) та Skoda Karoq (90 од.), які збирає компанія СКС.

Раніше ми писали про найпопулярніші моделі нових авто в Європі у 2023 році. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні.

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