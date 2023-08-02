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Сколько и какие новые авто купили в Украине в июле 2023 года

2 августа 2023 12:26
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Авторынок Украины в июле 2023 года: сколько и какие новые авто купили
Снижение продаж новых автомобилей в Украине продолжается уже два месяца подряд. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В июле 2023 года в Украине куплено 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. К сожалению, падение продаж новых машин наблюдается уже второй месяц подряд.

Об этом сообщили эксперты Института исследований авторынка.

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Сколько новых автомобилей покупали в Украине

  • С января по июль 2023 украинцы зарегистрировали 33,9 тыс. новых легковушек. Это на 54% больше, чем за такой же период в прошлом году.
  • Большинство новых легковых автомобилей импортировались: 4638 единиц или почти 89%. Приблизительно 11% или 594 ед. составила доля проданных авто, которые были изготовлены в Украине методом крупноузловой сборки.
  • Больше новых машин зарегистрировали в Киеве (1926 ед.) и области (532 ед.) — всего 47% от общего количества в июле. В Днепропетровской области зарегистрировали 385 ед. авто, в Одесской — 333 ед., во Львовской — 299 ед.
  • Меньше новых авто, по понятным причинам, купили в Херсонской области — 4 ед., Луганской — 8 ед., Донецкой — 16 ед.

Самые популярные автобренды в Украине в июле 2023 года

  • Toyota (827 ед., 15,8%);
  • Volkswagen (524 ед., 10%);
  • Renault (494 ед., 9,4%);
  • Skoda (383 ед., 7,3%);
  • BMW (362 ед., 6,9%).

Самые популярные модели авто в Украине в июле 2023 года

  • Renault Duster (409 ед.);
  • Toyota RAV-4 (361 ед.);
  • Volkswagen ID.4 (202 ед.);
  • Skoda Kodiaq (142 ед.);
  • Toyota Land Cruiser Prado (136 ед.).

Наблюдается увеличение продаж кроссоверов: среди ТОП-15 наиболее популярных новых авто в Украине 13 таких машин.

Среди легковушек, собранных в Украине, самой популярной стала Skoda Kodiaq (141 ед.), выпускаемая на закарпатском заводе "Еврокар". А также Renault Duster (112 ед.) и Skoda Karoq (90 ед.), которые собирает компания СКС.

Ранее мы писали о самых популярных моделях новых авто в Европе в 2023 году. Также публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине.

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