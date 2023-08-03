Подержанные автомобили: сколько продали в Украине в июле 2023 года

Сколько и каких б/у авто купили в Украине в июле 2023 года
В июле 2023 года в Украине продано 101,3 тыс. подержанных автомобилей. Результат почти на 12% хуже, чем за аналогичный период в прошлом году, но более чем на 1% выше, чем в июне этого года.
Об этом сообщили эксперты Института исследований авторынка.
Подержанные автомобили из-за рубежа
Реализация подержанных импортных авто из-за рубежа показала максимальный результат с декабря 2022 года — 18,5 тыс. Но в общей структуре продаж в Украине такие авто занимают чуть более 18%. Показатель импорта на 61% меньше, чем в июле прошлого года, но почти на 2% больше, чем в июне этого года.
Подержанные автомобили перепроданные на внутреннем рынке
Большинство машин с пробегом Украине перепроданы на внутреннем рынке — 82,8 тыс. или почти 82%. Этот результат почти на 2% ниже перепродажи в июне 2023-го, но более чем на 23% выше, чем в июле прошлого года, когда значительное количество б/у авто привозили из-за границы с нулевым растаможиванием.
Самые популярные бренды среди подержанных авто в Украине.
- Volkswagen — 3,7 тыс. единиц (19,9%);
- Renault — 1,9 тыс. ед.
- Nissan — 1,4 тыс. ед. (7,6%);
- Skoda — 1,4 тыс. ед. (7,6%);
- Audi — 1,3 тыс. ед. (6,9%).
Самые популярные в Украине марки подержанных авто из-за рубежа
- Volkswagen Golf — 1438 ед.
- Skoda Octavia — 889 ед.
- Renault Megane — 729 ед.
- Volkswagen Passat — 711 ед.
- Renault Scenic — 522 ед.
- Nissan Leaf — 509 ед.
- Nissan Qashqai — 378 ед.
- Volkswagen Touran — 362 ед.
- Volkswagen Tiguan — 357 ед.
- Audi A4 — 350 ед.
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