Подержанные автомобили: сколько продали в Украине в июле 2023 года

В июле в Украину импортировали максимальное количество подержанных автомобилей. Фото: newskorr

В июле 2023 года в Украине продано 101,3 тыс. подержанных автомобилей. Результат почти на 12% хуже, чем за аналогичный период в прошлом году, но более чем на 1% выше, чем в июне этого года.

Об этом сообщили эксперты Института исследований авторынка.

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Подержанные автомобили из-за рубежа

Реализация подержанных импортных авто из-за рубежа показала максимальный результат с декабря 2022 года — 18,5 тыс. Но в общей структуре продаж в Украине такие авто занимают чуть более 18%. Показатель импорта на 61% меньше, чем в июле прошлого года, но почти на 2% больше, чем в июне этого года.

Подержанные автомобили перепроданные на внутреннем рынке

Большинство машин с пробегом Украине перепроданы на внутреннем рынке — 82,8 тыс. или почти 82%. Этот результат почти на 2% ниже перепродажи в июне 2023-го, но более чем на 23% выше, чем в июле прошлого года, когда значительное количество б/у авто привозили из-за границы с нулевым растаможиванием.

Самые популярные бренды среди подержанных авто в Украине.

Volkswagen — 3,7 тыс. единиц (19,9%); Renault — 1,9 тыс. ед. Nissan — 1,4 тыс. ед. (7,6%); Skoda — 1,4 тыс. ед. (7,6%); Audi — 1,3 тыс. ед. (6,9%).

Самые популярные в Украине марки подержанных авто из-за рубежа

Volkswagen Golf — 1438 ед. Skoda Octavia — 889 ед. Renault Megane — 729 ед. Volkswagen Passat — 711 ед. Renault Scenic — 522 ед. Nissan Leaf — 509 ед. Nissan Qashqai — 378 ед. Volkswagen Touran — 362 ед. Volkswagen Tiguan — 357 ед. Audi A4 — 350 ед.

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