ТОП-10 вживаних пікапів в Україні: ціни та популярність

Mitsubishi L 200 — беззаперечний лідер серед вживаних пікапів, проданих в Україні Фото: truck1-ua

Сьогодні пікапи займають найменшу частку на українському авторинку. Хоча цією потужною всюдихідною машиною, фактично вантажівкою, можна керувати з правами категорії "В".

Про це написали AUTO.RIA.

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1. Mitsubishi L 200

Продано — 471 од.

Середня ціна — 17,9 тис. дол.

2. Toyota Hilux

Продано — 245 од.

Середня ціна — 28,7 тис. дол.

3. Nissan Navara

Продано — 180 од.

Середня ціна — 15,6 тис. дол.

4. Ford F-150

Продано — 180 од.

Середня ціна — 43,5 тис. дол.

5. Volkswagen Amarok

Продано — 169 од.

Середня ціна — 25,3 тис. дол.

6. Dodge Ram 1500

Продано — 134 од.

Середня ціна — 29 тис. дол.

7. Toyota Tundra

Продано — 92 од.

Середня ціна — 30,2 тис. дол.

8. Ford Ranger

Продано — 87 од.

Середня ціна — 25 тис. дол.

9. Toyota Tacoma

Продано — 24 од.

Середня ціна — 32,5 тис. дол.

10. Chevrolet Colorado

Продано — 15 од.

Середня ціна — 16,3 тис. дол.

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