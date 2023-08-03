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ТОП-10 вживаних пікапів в Україні: ціни та популярність

3 серпня 2023 19:07
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-10 вживаних пікапів в Україні: ціни та популярність
Mitsubishi L 200 — беззаперечний лідер серед вживаних пікапів, проданих в Україні Фото: truck1-ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сьогодні пікапи займають найменшу частку на українському авторинку. Хоча цією потужною всюдихідною машиною, фактично вантажівкою, можна керувати з правами категорії "В".

Про це написали AUTO.RIA.

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За основу дослідження були взяті дані ГСЦ МВС про реєстрацію транспортних засобів за 6 місяців 2023 року.

1. Mitsubishi L 200

  • Продано — 471 од.
  • Середня ціна — 17,9 тис. дол.

2. Toyota Hilux

  • Продано — 245 од.
  • Середня ціна — 28,7 тис. дол.

3. Nissan Navara

  • Продано — 180 од.
  • Середня ціна — 15,6 тис. дол.

4. Ford F-150

  • Продано — 180 од.
  • Середня ціна — 43,5 тис. дол.

5. Volkswagen Amarok

  • Продано — 169 од.
  • Середня ціна — 25,3 тис. дол.

6. Dodge Ram 1500

  • Продано — 134 од.
  • Середня ціна — 29 тис. дол.

7. Toyota Tundra

  • Продано — 92 од.
  • Середня ціна — 30,2 тис. дол.

8. Ford Ranger

  • Продано — 87 од.
  • Середня ціна — 25 тис. дол.

9. Toyota Tacoma

  • Продано — 24 од.
  • Середня ціна — 32,5 тис. дол.

10. Chevrolet Colorado

  • Продано — 15 од.
  • Середня ціна — 16,3 тис. дол.

Раніше ми писали про найкращі вживані 7-місні авто у 2023 році. Також публікували рейтинг сімейних позашляховиків у 2023 році.

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