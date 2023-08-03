ТОП-10 вживаних пікапів в Україні: ціни та популярність
3 серпня 2023 19:07
Mitsubishi L 200 — беззаперечний лідер серед вживаних пікапів, проданих в Україні Фото: truck1-ua
Сьогодні пікапи займають найменшу частку на українському авторинку. Хоча цією потужною всюдихідною машиною, фактично вантажівкою, можна керувати з правами категорії "В".
Про це написали AUTO.RIA.
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За основу дослідження були взяті дані ГСЦ МВС про реєстрацію транспортних засобів за 6 місяців 2023 року.
1. Mitsubishi L 200
- Продано — 471 од.
- Середня ціна — 17,9 тис. дол.
2. Toyota Hilux
- Продано — 245 од.
- Середня ціна — 28,7 тис. дол.
3. Nissan Navara
- Продано — 180 од.
- Середня ціна — 15,6 тис. дол.
4. Ford F-150
- Продано — 180 од.
- Середня ціна — 43,5 тис. дол.
5. Volkswagen Amarok
- Продано — 169 од.
- Середня ціна — 25,3 тис. дол.
6. Dodge Ram 1500
- Продано — 134 од.
- Середня ціна — 29 тис. дол.
7. Toyota Tundra
- Продано — 92 од.
- Середня ціна — 30,2 тис. дол.
8. Ford Ranger
- Продано — 87 од.
- Середня ціна — 25 тис. дол.
9. Toyota Tacoma
- Продано — 24 од.
- Середня ціна — 32,5 тис. дол.
10. Chevrolet Colorado
- Продано — 15 од.
- Середня ціна — 16,3 тис. дол.
Раніше ми писали про найкращі вживані 7-місні авто у 2023 році. Також публікували рейтинг сімейних позашляховиків у 2023 році.