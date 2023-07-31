ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році

Серед 7-місних авто сьогодні можна обрати машину на будь-який смак. Фото: Avtosota.

Вибір семимісних авто досить широкий — від практичних мінівенів до потужних позашляховиків. Визначте, що важливіше для вас: великий багажник, підняте положення водія або менш практичне авто, але краще у керуванні.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих 7-місних авто. Пропонуємо переглянути трійку призерів.

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1. Peugeot 5008

Фото: wikipedia

Авто перемагає усіх, навіть преміальних конкурентів. Насамперед у салоні Peugeot 5008 з комфортом можуть розміститися семеро людей. До того ж на вибір пропонується ціла низка потужних двигунів. Авто добре оснащене у всіх комплектаціях.

Плюси

Стильний і практичний всередині.

Гідна їзда та керованість.

Гнучкі сидіння.

Мінуси

Не так добре оснащене, як деякі конкуренти.

Простір над головою обмежений панорамним дахом.

Неповоротка інформаційно-розважальна система.

2. Audi Q7

Фото: wikipedia

Q7 не лише бездоганний сімейний та чудовий туристичний автомобіль для подорожей на далекі відстані, але й видатна машина класу люкс. Має комфортний та тихий салон. В цілому дуже надійне авто.

Плюси

Плавні та потужні двигуни.

Чудова їзда на пневматичній підвісці.

Чудова якість збірки.

Мінуси

Не такий гарний в управлінні, як деякі конкуренти.

Дорогий в експлуатації.

3. Volkswagen Touran

Фото: wikipedia

Авто дуже приємно керувати. Це просторий, вишуканий та стильний універсал з елегантним і практичним салоном. Другий ряд складається з трьох окремих сидінь, що дозволяє перевозити три дитячих крісла пліч-о-пліч, причому всі ці крісла зсуваються та складаються незалежно одне від одного. Зі складеним третім рядом багажник стає просторішим.

Плюси

Просторий салон.

Універсальні сидіння.

Задоволення від водіння.

Мінуси

Конкуренти дешевші.

Базова модель не має достатньої комплектації.

Інші перевершують його за економічністю.

Надійність неоднозначна.

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.