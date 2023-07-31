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ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році

31 липня 2023 12:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році
Серед 7-місних авто сьогодні можна обрати машину на будь-який смак. Фото: Avtosota.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Вибір семимісних авто досить широкий — від практичних мінівенів до потужних позашляховиків. Визначте, що важливіше для вас: великий багажник, підняте положення водія або менш практичне авто, але краще у керуванні.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих 7-місних авто. Пропонуємо переглянути трійку призерів.

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1. Peugeot 5008

Фото: wikipedia

Авто перемагає усіх, навіть преміальних конкурентів. Насамперед у салоні Peugeot 5008 з комфортом можуть розміститися семеро людей. До того ж на вибір пропонується ціла низка потужних двигунів. Авто добре оснащене у всіх комплектаціях.

Плюси

  • Стильний і практичний всередині.
  • Гідна їзда та керованість.
  • Гнучкі сидіння.

Мінуси

  • Не так добре оснащене, як деякі конкуренти.
  • Простір над головою обмежений панорамним дахом.
  • Неповоротка інформаційно-розважальна система.

2. Audi Q7

Фото: wikipedia

Q7 не лише бездоганний сімейний та чудовий туристичний автомобіль для подорожей на далекі відстані, але й видатна машина класу люкс. Має комфортний та тихий салон. В цілому дуже надійне авто.

Плюси

  • Плавні та потужні двигуни.
  • Чудова їзда на пневматичній підвісці.
  • Чудова якість збірки.

Мінуси

  • Не такий гарний в управлінні, як деякі конкуренти.
  • Дорогий в експлуатації.

3. Volkswagen Touran

Фото: wikipedia

Авто дуже приємно керувати. Це просторий, вишуканий та стильний універсал з елегантним і практичним салоном. Другий ряд складається з трьох окремих сидінь, що дозволяє перевозити три дитячих крісла пліч-о-пліч, причому всі ці крісла зсуваються та складаються незалежно одне від одного. Зі складеним третім рядом багажник стає просторішим.

Плюси

  • Просторий салон.
  • Універсальні сидіння.
  • Задоволення від водіння.

Мінуси

  • Конкуренти дешевші.
  • Базова модель не має достатньої комплектації.
  • Інші перевершують його за економічністю.
  • Надійність неоднозначна.

Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.

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