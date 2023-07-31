ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році
Вибір семимісних авто досить широкий — від практичних мінівенів до потужних позашляховиків. Визначте, що важливіше для вас: великий багажник, підняте положення водія або менш практичне авто, але краще у керуванні.
Експерти What Car? склали рейтинг найкращих 7-місних авто. Пропонуємо переглянути трійку призерів.
1. Peugeot 5008
Авто перемагає усіх, навіть преміальних конкурентів. Насамперед у салоні Peugeot 5008 з комфортом можуть розміститися семеро людей. До того ж на вибір пропонується ціла низка потужних двигунів. Авто добре оснащене у всіх комплектаціях.
Плюси
- Стильний і практичний всередині.
- Гідна їзда та керованість.
- Гнучкі сидіння.
Мінуси
- Не так добре оснащене, як деякі конкуренти.
- Простір над головою обмежений панорамним дахом.
- Неповоротка інформаційно-розважальна система.
2. Audi Q7
Q7 не лише бездоганний сімейний та чудовий туристичний автомобіль для подорожей на далекі відстані, але й видатна машина класу люкс. Має комфортний та тихий салон. В цілому дуже надійне авто.
Плюси
- Плавні та потужні двигуни.
- Чудова їзда на пневматичній підвісці.
- Чудова якість збірки.
Мінуси
- Не такий гарний в управлінні, як деякі конкуренти.
- Дорогий в експлуатації.
3. Volkswagen Touran
Авто дуже приємно керувати. Це просторий, вишуканий та стильний універсал з елегантним і практичним салоном. Другий ряд складається з трьох окремих сидінь, що дозволяє перевозити три дитячих крісла пліч-о-пліч, причому всі ці крісла зсуваються та складаються незалежно одне від одного. Зі складеним третім рядом багажник стає просторішим.
Плюси
- Просторий салон.
- Універсальні сидіння.
- Задоволення від водіння.
Мінуси
- Конкуренти дешевші.
- Базова модель не має достатньої комплектації.
- Інші перевершують його за економічністю.
- Надійність неоднозначна.
Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП-5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.