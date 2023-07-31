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ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году

31 июля 2023 12:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году
Среди 7-местных автомобилей сегодня можно выбрать машину на любой вкус. Фото: Автостота.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Выбор семиместных авто достаточно широк — от практичных минивэнов до мощных внедорожников. Определите, что важнее для вас: большой багажник, поднятое водительское положение или менее практичное авто, но лучше в вождении.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших 7-местных авто. Предлагаем просмотреть на тройку призеров.

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1. Peugeot 5008

Фото: wikipedia

Авто побеждает всех даже премиальных конкурентов. В первую очередь в салоне Peugeot 5008 с комфортом могут разместиться семь человек. К тому же на выбор предлагается целый ряд мощных двигателей. Автомобиль хорошо оснащен во всех комплектациях.

Плюсы

  • Стильный и практичный внутри.
  • Достойная езда и управляемость.
  • Гибкие сиденья.

Минусы

  • Не так хорошо оснащен, как некоторые конкуренты.
  • Пространство над головой ограничено панорамной крышей.
  • Неповоротливая информационно-развлекательная система.

2. Audi Q7

Фото: wikipedia

Q7 не только безупречный семейный и отличный туристический автомобиль для путешествий на дальние расстояния, но и отличная машина класса люкс. Обладает комфортным и тихим салоном. В целом очень надежное авто.

Плюсы

  • Плавные и мощные двигатели.
  • Великолепная езда на пневматической подвеске.
  • Великолепное качество сборки.

Минусы

  • Не такой хороший в управлении, как некоторые конкуренты.
  • Дорог в эксплуатации.

3. Volkswagen Touran

Фото: wikipedia

Автомобилем очень приятно управлять. Это просторный, изысканный и стильный универсал с элегантным и практичным салоном. Второй ряд состоит из трех отдельных сидений, что позволяет перевозить три детских кресла бок о бок, причем все эти кресла сдвигаются и складываются независимо друг от друга. Со сложенным третьим рядом багажник становится просторнее.

Плюсы

  • Просторный салон.
  • Универсальные сиденья.
  • Удовольствие от вождения.

Минусы

  • Конкуренты дешевле.
  • Базовая модель не имеет достаточной комплектации.
  • Другие превосходят его по экономичности.
  • Надежность неоднозначна.

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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