ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году
Выбор семиместных авто достаточно широк — от практичных минивэнов до мощных внедорожников. Определите, что важнее для вас: большой багажник, поднятое водительское положение или менее практичное авто, но лучше в вождении.
Эксперты What Car? составили рейтинг лучших 7-местных авто. Предлагаем просмотреть на тройку призеров.
1. Peugeot 5008
Авто побеждает всех даже премиальных конкурентов. В первую очередь в салоне Peugeot 5008 с комфортом могут разместиться семь человек. К тому же на выбор предлагается целый ряд мощных двигателей. Автомобиль хорошо оснащен во всех комплектациях.
Плюсы
- Стильный и практичный внутри.
- Достойная езда и управляемость.
- Гибкие сиденья.
Минусы
- Не так хорошо оснащен, как некоторые конкуренты.
- Пространство над головой ограничено панорамной крышей.
- Неповоротливая информационно-развлекательная система.
2. Audi Q7
Q7 не только безупречный семейный и отличный туристический автомобиль для путешествий на дальние расстояния, но и отличная машина класса люкс. Обладает комфортным и тихим салоном. В целом очень надежное авто.
Плюсы
- Плавные и мощные двигатели.
- Великолепная езда на пневматической подвеске.
- Великолепное качество сборки.
Минусы
- Не такой хороший в управлении, как некоторые конкуренты.
- Дорог в эксплуатации.
3. Volkswagen Touran
Автомобилем очень приятно управлять. Это просторный, изысканный и стильный универсал с элегантным и практичным салоном. Второй ряд состоит из трех отдельных сидений, что позволяет перевозить три детских кресла бок о бок, причем все эти кресла сдвигаются и складываются независимо друг от друга. Со сложенным третьим рядом багажник становится просторнее.
Плюсы
- Просторный салон.
- Универсальные сиденья.
- Удовольствие от вождения.
Минусы
- Конкуренты дешевле.
- Базовая модель не имеет достаточной комплектации.
- Другие превосходят его по экономичности.
- Надежность неоднозначна.
Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.