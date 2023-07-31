ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году

Среди 7-местных автомобилей сегодня можно выбрать машину на любой вкус. Фото: Автостота.

Выбор семиместных авто достаточно широк — от практичных минивэнов до мощных внедорожников. Определите, что важнее для вас: большой багажник, поднятое водительское положение или менее практичное авто, но лучше в вождении.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших 7-местных авто. Предлагаем просмотреть на тройку призеров.

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1. Peugeot 5008

Фото: wikipedia

Авто побеждает всех даже премиальных конкурентов. В первую очередь в салоне Peugeot 5008 с комфортом могут разместиться семь человек. К тому же на выбор предлагается целый ряд мощных двигателей. Автомобиль хорошо оснащен во всех комплектациях.

Плюсы

Стильный и практичный внутри.

Достойная езда и управляемость.

Гибкие сиденья.

Минусы

Не так хорошо оснащен, как некоторые конкуренты.

Пространство над головой ограничено панорамной крышей.

Неповоротливая информационно-развлекательная система.

2. Audi Q7

Фото: wikipedia

Q7 не только безупречный семейный и отличный туристический автомобиль для путешествий на дальние расстояния, но и отличная машина класса люкс. Обладает комфортным и тихим салоном. В целом очень надежное авто.

Плюсы

Плавные и мощные двигатели.

Великолепная езда на пневматической подвеске.

Великолепное качество сборки.

Минусы

Не такой хороший в управлении, как некоторые конкуренты.

Дорог в эксплуатации.

3. Volkswagen Touran

Фото: wikipedia

Автомобилем очень приятно управлять. Это просторный, изысканный и стильный универсал с элегантным и практичным салоном. Второй ряд состоит из трех отдельных сидений, что позволяет перевозить три детских кресла бок о бок, причем все эти кресла сдвигаются и складываются независимо друг от друга. Со сложенным третьим рядом багажник становится просторнее.

Плюсы

Просторный салон.

Универсальные сиденья.

Удовольствие от вождения.

Минусы

Конкуренты дешевле.

Базовая модель не имеет достаточной комплектации.

Другие превосходят его по экономичности.

Надежность неоднозначна.

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.