ТОП-10 подержанных пикапов в Украине: цены и популярность

Mitsubishi L 200 — безоговорочный лидер среди пикапов, проданных в Украине Фото: truck1-ua

Сегодня пикапы занимают самую маленькую долю на украинском авторынке. Хотя этой мощной вездеходной машиной, фактически грузовиком, можно управлять с правами категории "В".

Об этом пишет AUTO.RIA.

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1. Mitsubishi L 200

Продано — 471 единица.

Средняя цена — 17,9 тыс. дол.

2. Toyota Hilux

Продано — 245 ед.

Средняя цена — 28,7 тыс. дол.

3. Nissan Navara

Продано — 180 ед.

Средняя цена — 15,6 тыс. дол.

4. Ford F-150

Продано — 180 ед.

Средняя цена — 43,5 тыс. дол.

5. Volkswagen Amarok

Продано — 169 ед.

Средняя цена — 25,3 тыс. дол.

6. Dodge Ram 1500

Продано — 134 ед.

Средняя цена — 29 тыс. дол.

7. Toyota Tundra

Продано — 92 ед.

Средняя цена — 30,2 тыс. дол.

8. Ford Ranger

Продано — 87 ед.

Средняя цена — 25 тыс. дол.

9. Toyota Tacoma

Продано — 24 ед.

Средняя цена — 32,5 тыс. дол.

10. Chevrolet Colorado

Продано — 15 ед.

Средняя цена — 16,3 тыс. дол.

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