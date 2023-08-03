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ТОП-10 б/у пикапов в Украине: цены и популярность

3 августа 2023 19:07
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-10 подержанных пикапов в Украине: цены и популярность
Mitsubishi L 200 — безоговорочный лидер среди пикапов, проданных в Украине Фото: truck1-ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня пикапы занимают самую маленькую долю на украинском авторынке. Хотя этой мощной вездеходной машиной, фактически грузовиком, можно управлять с правами категории "В".

Об этом пишет AUTO.RIA.

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За основу исследования взяты данные ГСЦ МВД о регистрации транспортных средств за 6 месяцев 2023 года.

1. Mitsubishi L 200

  • Продано — 471 единица.
  • Средняя цена — 17,9 тыс. дол.

2. Toyota Hilux

  • Продано — 245 ед.
  • Средняя цена — 28,7 тыс. дол.

3. Nissan Navara

  • Продано — 180 ед.
  • Средняя цена — 15,6 тыс. дол.

4. Ford F-150

  • Продано — 180 ед.
  • Средняя цена — 43,5 тыс. дол.

5. Volkswagen Amarok

  • Продано — 169 ед.
  • Средняя цена — 25,3 тыс. дол.

6. Dodge Ram 1500

  • Продано — 134 ед.
  • Средняя цена — 29 тыс. дол.

7. Toyota Tundra

  • Продано — 92 ед.
  • Средняя цена — 30,2 тыс. дол.

8. Ford Ranger

  • Продано — 87 ед.
  • Средняя цена — 25 тыс. дол.

9. Toyota Tacoma

  • Продано — 24 ед.
  • Средняя цена — 32,5 тыс. дол.

10. Chevrolet Colorado

  • Продано — 15 ед.
  • Средняя цена — 16,3 тыс. дол.

Ранее мы писали о лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году. Также публиковали рейтинг семейных внедорожников в 2023 году.

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