ТОП-10 подержанных пикапов в Украине: цены и популярность

ТОП-10 б/у пикапов в Украине: цены и популярность
3 августа 2023 19:07
Mitsubishi L 200 — безоговорочный лидер среди пикапов, проданных в Украине Фото: truck1-ua
Сегодня пикапы занимают самую маленькую долю на украинском авторынке. Хотя этой мощной вездеходной машиной, фактически грузовиком, можно управлять с правами категории "В".
Об этом пишет AUTO.RIA.
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За основу исследования взяты данные ГСЦ МВД о регистрации транспортных средств за 6 месяцев 2023 года.
1. Mitsubishi L 200
- Продано — 471 единица.
- Средняя цена — 17,9 тыс. дол.
2. Toyota Hilux
- Продано — 245 ед.
- Средняя цена — 28,7 тыс. дол.
3. Nissan Navara
- Продано — 180 ед.
- Средняя цена — 15,6 тыс. дол.
4. Ford F-150
- Продано — 180 ед.
- Средняя цена — 43,5 тыс. дол.
5. Volkswagen Amarok
- Продано — 169 ед.
- Средняя цена — 25,3 тыс. дол.
6. Dodge Ram 1500
- Продано — 134 ед.
- Средняя цена — 29 тыс. дол.
7. Toyota Tundra
- Продано — 92 ед.
- Средняя цена — 30,2 тыс. дол.
8. Ford Ranger
- Продано — 87 ед.
- Средняя цена — 25 тыс. дол.
9. Toyota Tacoma
- Продано — 24 ед.
- Средняя цена — 32,5 тыс. дол.
10. Chevrolet Colorado
- Продано — 15 ед.
- Средняя цена — 16,3 тыс. дол.
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