Названы автомобили, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации

Названы авто, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации
16 августа 2023 17:25
За пять лет Porsche 911 теряет всего 15% от первоначальной стоимости. Фото: porsche.ua
Некоторые автомобили за несколько лет теряют в стоимости более трети от первоначальной цены. Стали известны модели авто, которые и через пять лет выглядят как новые.
Ресурс Car Edge провел исследование и обнародовал перечень автомобилей, почти не потерявших в стоимости даже после пол десятка лет использования.
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Рейтинг самых ликвидных автомобилей после 5 лет эксплуатации
- 1. Porsche 911: обесценивание на 15% (начальная цена – 210 554 долл./сейчас – 178 971 долл.).
- 2. KIA Rio: на 15,2% (23 105 долл./19 595 долл.).
- 3. Honda Civic: на 16% (28 992 долл./24 353 долл.).
- 4. GMC Canyon: на 16,5% (45 975 долл./38 412 долл.).
- 4. Chevrolet Camaro: на 16,5% (48 225 долл./40 253 долл.).
- 5. Volkswagen Jetta: на 16,7% (26 752 долл./22 274 долл.).
- 6. Toyota Prius: на 17,1% (32 992 долл./27 350 долл.).
- 7. Ford F-250: на 17,2% (75 411 долл./62 448 долл.).
- 8. Honda CR-V: на 17,7% (39 960 долл./32 907 долл.).
- 8. Chevrolet Colorado: на 17,7% (44 708 долл./36 777 долл.).
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