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Названы авто, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации

16 августа 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы автомобили, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации
За пять лет Porsche 911 теряет всего 15% от первоначальной стоимости. Фото: porsche.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Некоторые автомобили за несколько лет теряют в стоимости более трети от первоначальной цены. Стали известны модели авто, которые и через пять лет выглядят как новые.

Ресурс Car Edge провел исследование и обнародовал перечень автомобилей, почти не потерявших в стоимости даже после пол десятка лет использования.

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Рейтинг самых ликвидных автомобилей после 5 лет эксплуатации

  • 1. Porsche 911: обесценивание на 15% (начальная цена – 210 554 долл./сейчас – 178 971 долл.).
  • 2. KIA Rio: на 15,2% (23 105 долл./19 595 долл.).
  • 3. Honda Civic: на 16% (28 992 долл./24 353 долл.).
  • 4. GMC Canyon: на 16,5% (45 975 долл./38 412 долл.).
  • 4. Chevrolet Camaro: на 16,5% (48 225 долл./40 253 долл.).
  • 5. Volkswagen Jetta: на 16,7% (26 752 долл./22 274 долл.).
  • 6. Toyota Prius: на 17,1% (32 992 долл./27 350 долл.).
  • 7. Ford F-250: на 17,2% (75 411 долл./62 448 долл.).
  • 8. Honda CR-V: на 17,7% (39 960 долл./32 907 долл.).
  • 8. Chevrolet Colorado: на 17,7% (44 708 долл./36 777 долл.).

Раньше мы писали об автомобилях, экономически не выгодные для восстановления после ДТП. Также мы сообщали о шести новых электрокарах, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году.

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