Названы автомобили, которые можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации

За пять лет Porsche 911 теряет всего 15% от первоначальной стоимости. Фото: porsche.ua

Некоторые автомобили за несколько лет теряют в стоимости более трети от первоначальной цены. Стали известны модели авто, которые и через пять лет выглядят как новые.

Ресурс Car Edge провел исследование и обнародовал перечень автомобилей, почти не потерявших в стоимости даже после пол десятка лет использования.

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1. Porsche 911: обесценивание на 15% (начальная цена – 210 554 долл./сейчас – 178 971 долл.).

2. KIA Rio: на 15,2% (23 105 долл./19 595 долл.).

3. Honda Civic: на 16% (28 992 долл./24 353 долл.).

4. GMC Canyon: на 16,5% (45 975 долл./38 412 долл.).

4. Chevrolet Camaro: на 16,5% (48 225 долл./40 253 долл.).

5. Volkswagen Jetta: на 16,7% (26 752 долл./22 274 долл.).

6. Toyota Prius: на 17,1% (32 992 долл./27 350 долл.).

7. Ford F-250: на 17,2% (75 411 долл./62 448 долл.).

8. Honda CR-V: на 17,7% (39 960 долл./32 907 долл.).

8. Chevrolet Colorado: на 17,7% (44 708 долл./36 777 долл.).

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