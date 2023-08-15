Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Названы авто, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП arrow

Названы авто, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП

15 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы авто, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП
Главная причина "тотальных" ДТП — превышение скорости. Фото: freepik.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

После больших ДТП восстанавливать авто иногда становится просто экономически нецелесообразным. Анализ страховых случаев по КАСКО выявил ряд моделей, чаще других попадающих в аварии, после чего страховые компании вынуждены признать авто, непригодным для ремонта.

Об этом сообщили Ukr.Media.

Читайте также:

Какие марки авто чаще всего попадают в "тотальные" ДТП

  • Porsche Cayenne: 8%
  • BMW 5: 5%
  • Porsche Macan: 4%
  • Daewoo Nexia: 3%
  • Chery Tiggo: 3%

В каком возрасте водители чаще всего попадают в "тотальные" ДТП

60% водителей, попавших в жестокие аварии, имеют возраст от 18 до 35 лет.

Причина "тотальных" ДТП

Главная причина — высокая скорость, ведь 55% "тотальных" аварий произошло на автомагистралях.

Стоимость ремонта/цена автомобиля

К примеру, для Porsche Cayenne стоимость ремонта после "тотального" ДТП может достигать 70-80% от цены нового автомобиля. Что делает восстановление авто экономически нецелесообразным.

Раньше мы писали, как получить страховку и доплату за нее после ДТП. Также мы сообщали, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз