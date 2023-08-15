Названы авто, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП

Главная причина "тотальных" ДТП — превышение скорости. Фото: freepik.

После больших ДТП восстанавливать авто иногда становится просто экономически нецелесообразным. Анализ страховых случаев по КАСКО выявил ряд моделей, чаще других попадающих в аварии, после чего страховые компании вынуждены признать авто, непригодным для ремонта.

Об этом сообщили Ukr.Media.

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Какие марки авто чаще всего попадают в "тотальные" ДТП

Porsche Cayenne: 8%

BMW 5: 5%

Porsche Macan: 4%

Daewoo Nexia: 3%

Chery Tiggo: 3%

В каком возрасте водители чаще всего попадают в "тотальные" ДТП

60% водителей, попавших в жестокие аварии, имеют возраст от 18 до 35 лет.

Причина "тотальных" ДТП

Главная причина — высокая скорость, ведь 55% "тотальных" аварий произошло на автомагистралях.

Стоимость ремонта/цена автомобиля

К примеру, для Porsche Cayenne стоимость ремонта после "тотального" ДТП может достигать 70-80% от цены нового автомобиля. Что делает восстановление авто экономически нецелесообразным.

Раньше мы писали, как получить страховку и доплату за нее после ДТП. Также мы сообщали, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП.