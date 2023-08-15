Названы авто, которые слишком дорого восстанавливать после ДТП
После больших ДТП восстанавливать авто иногда становится просто экономически нецелесообразным. Анализ страховых случаев по КАСКО выявил ряд моделей, чаще других попадающих в аварии, после чего страховые компании вынуждены признать авто, непригодным для ремонта.
Об этом сообщили Ukr.Media.
Какие марки авто чаще всего попадают в "тотальные" ДТП
- Porsche Cayenne: 8%
- BMW 5: 5%
- Porsche Macan: 4%
- Daewoo Nexia: 3%
- Chery Tiggo: 3%
В каком возрасте водители чаще всего попадают в "тотальные" ДТП
60% водителей, попавших в жестокие аварии, имеют возраст от 18 до 35 лет.
Причина "тотальных" ДТП
Главная причина — высокая скорость, ведь 55% "тотальных" аварий произошло на автомагистралях.
Стоимость ремонта/цена автомобиля
К примеру, для Porsche Cayenne стоимость ремонта после "тотального" ДТП может достигать 70-80% от цены нового автомобиля. Что делает восстановление авто экономически нецелесообразным.
Раньше мы писали, как получить страховку и доплату за нее после ДТП. Также мы сообщали, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП.