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Названі авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП

15 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названі авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП
Головна причина "тотальних" ДТП — перевищення швидкості. Фото: freepik.
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Після великих ДТП відновлювати авто інколи стає просто економічно недоцільним. Аналіз  страхових випадків по КАСКО виявив низку моделей, які частіше за інших потрапляють в аварії, після чого страхові компанії мусять визнати авто, непридатним для ремонту.

Про це повідомили Ukr.Media.

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Які марки авто найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП

  • Porsche Cayenne: 8%
  • BMW 5: 5%
  • Porsche Macan: 4%
  • Daewoo Nexia: 3%
  • Chery Tiggo: 3%

В якому віці водії найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП

60% водіїв, які потрапили в жорстокі аварії мають вік від 18 до 35 років.

Причина "тотальних" ДТП

Головна причина — велика швидкість, адже 55% "тотальних" аварій сталося на автомагістралях.

Вартість ремонту/ціна автомобіля

Наприклад, для Porsche Cayenne вартість ремонту після "тотального" ДТП може досягати 70-80% від ціни нового автомобіля. Що робить відновлення авто економічно недоцільним.

Раніше ми писали, як отримати страховку та доплату за неї після ДТП. Також ми повідомляли, що робити, коли винуватець втік з місця ДТП.

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