Названі авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП
Після великих ДТП відновлювати авто інколи стає просто економічно недоцільним. Аналіз страхових випадків по КАСКО виявив низку моделей, які частіше за інших потрапляють в аварії, після чого страхові компанії мусять визнати авто, непридатним для ремонту.
Про це повідомили Ukr.Media.
Які марки авто найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП
- Porsche Cayenne: 8%
- BMW 5: 5%
- Porsche Macan: 4%
- Daewoo Nexia: 3%
- Chery Tiggo: 3%
В якому віці водії найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП
60% водіїв, які потрапили в жорстокі аварії мають вік від 18 до 35 років.
Причина "тотальних" ДТП
Головна причина — велика швидкість, адже 55% "тотальних" аварій сталося на автомагістралях.
Вартість ремонту/ціна автомобіля
Наприклад, для Porsche Cayenne вартість ремонту після "тотального" ДТП може досягати 70-80% від ціни нового автомобіля. Що робить відновлення авто економічно недоцільним.
Раніше ми писали, як отримати страховку та доплату за неї після ДТП. Також ми повідомляли, що робити, коли винуватець втік з місця ДТП.