Названі авто, які занадто дорого відновлювати після ДТП

Головна причина "тотальних" ДТП — перевищення швидкості. Фото: freepik.

Після великих ДТП відновлювати авто інколи стає просто економічно недоцільним. Аналіз страхових випадків по КАСКО виявив низку моделей, які частіше за інших потрапляють в аварії, після чого страхові компанії мусять визнати авто, непридатним для ремонту.

Про це повідомили Ukr.Media.

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Які марки авто найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП

Porsche Cayenne: 8%

BMW 5: 5%

Porsche Macan: 4%

Daewoo Nexia: 3%

Chery Tiggo: 3%

В якому віці водії найчастіше потрапляють в "тотальні" ДТП

60% водіїв, які потрапили в жорстокі аварії мають вік від 18 до 35 років.

Причина "тотальних" ДТП

Головна причина — велика швидкість, адже 55% "тотальних" аварій сталося на автомагістралях.

Вартість ремонту/ціна автомобіля

Наприклад, для Porsche Cayenne вартість ремонту після "тотального" ДТП може досягати 70-80% від ціни нового автомобіля. Що робить відновлення авто економічно недоцільним.

Раніше ми писали, як отримати страховку та доплату за неї після ДТП. Також ми повідомляли, що робити, коли винуватець втік з місця ДТП.