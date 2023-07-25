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Не поспішайте: коли варто починати ремонт авто після ДТП

25 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Коли варто починати ремонт авто після ДТП
При розслідуванні ДТП в рамках кримінальної справи ремонт слід проводити після винесення вироку. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Ремонт автомобіля після ДТП можливий одразу після його огляду представником страхової компанії. Але фахівці не радять поспішати та зважити спочатку на кілька обставин.

Про це повідомив адвокат Дмитро Мохнюк.

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Коли винуватцю ДТП можна починати ремонт машини

  • Винуватець не претендує на страхове відшкодування, тому йому можна починати ремонт після огляду авто страховиками протягом 10 робочих днів з моменту письмового повідомлення про ДТП.

Коли потерпілому в ДТП можна починати ремонт авто

Вимоги такі ж, як й у винуватця, але адвокати не радять поспішати.

  • По-перше, розрахунок страхової компанії може вас не влаштувати. Якщо страхова компанія занизить суму страхового відшкодування, а ремонт автомобіля вже проведено, то довести свою правоту в суді буде дуже важко. Тому перед ремонтом варто дочекатися виплати страхового відшкодування або принаймні письмове рішення страхової із зазначенням суми страхового відшкодування.
  • По-друге, швидкий ремонт може ускладнити судовий спір з винуватцем ДТП. Наприклад, розмір страхового відшкодування вас влаштовує, але ця сума не покриває збитки в результаті ДТП. Отже, виникне питання про подачу позову до винуватця ДТП. Перед подачею позову бажано провести незалежну оцінку завданої шкоди, для проведення якої експерт має оглянути пошкоджений, а не відремонтований автомобіль. Таким чином, якщо планується судовий розгляд, краще розпочинати ремонт вже після незалежної оцінки збитків.

Чи можна ремонтувати автомобіль під час розслідування кримінальної справи

  • Якщо в ДТП були жертви, то порушується кримінальна справа.
  • При розслідуванні ДТП в рамках кримінальної справи ремонт слід проводити лише після винесення судом вироку.

Відповідальність за ремонт автомобіля до завершення кримінальної справи

  • За статтею 388 ККУ "Незаконні дії з майном, на яке накладено арешт", яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 58 тис. грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 2 років.

Раніше ми писали, коли пішохід має перевагу перед водієм та за що його можна штрафувати. Також ми повідомляли, коли водій має право вмикати "аварійку".

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