Когда следует начинать ремонт авто после ДТП

При расследовании ДТП в рамках уголовного дела ремонт следует производить после вынесения приговора. Фото: freepik

Ремонт автомобиля после ДТП возможен сразу после осмотра представителем страховой компании. Но специалисты не советуют спешить и взвесить сначала ряд обстоятельств.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.

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Когда виновнику ДТП можно начинать ремонт машины

Виновник не претендует на страховое возмещение, поэтому ему можно начинать ремонт после осмотра авто страховщиками в течение 10 рабочих дней с момента письменного уведомления о ДТП.

Когда пострадавшему в ДТП можно начинать ремонт авто

Требования такие же, как у виновника, но адвокаты не советуют спешить.

Во-первых, расчет страховой компании может вас не устроить. Если страховая компания занизит сумму страхового возмещения, а ремонт автомобиля уже произведен, то доказать свою правоту в суде будет очень трудно. Поэтому перед ремонтом следует дождаться выплаты страхового возмещения или по крайней мере письменное решение страховой с указанием суммы страхового возмещения.

Во-вторых, скорый ремонт может осложнить судебный спор с виновником ДТП. К примеру, размер страхового возмещения вас устраивает, но эта сумма не покрывает ущерб в результате ДТП. Следовательно, возникнет вопрос о подаче иска к виновнику ДТП. Перед подачей иска желательно провести независимую оценку причиненного ущерба, для проведения которого эксперт должен осмотреть поврежденный, а не отремонтированный автомобиль. Таким образом, если планируется судебное разбирательство, лучше начинать ремонт уже после независимой оценки ущерба.

Можно ли ремонтировать автомобиль во время расследования уголовного дела

Если в ДТП были жертвы, то возбуждается уголовное дело.

При расследовании ДТП в рамках уголовного дела ремонт следует производить только после вынесения судом приговора.

Ответственность за ремонт автомобиля до завершения уголовного дела

По статье 388 УКУ "Незаконные действия с имуществом, на которое наложен арест", предусматривается наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 58 тыс. грн или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 2 лет.

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