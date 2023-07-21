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Обоюдная вина водителей при ДТП: кто, кому и сколько должно платить

21 июля 2023 22:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Обоюдная вина водителей при ДТП: кто, кому и сколько должно платить
На водителя возбуждают два дела: в одном он привлекается к ответственности, в другом – он пострадавший. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Бывает, что виновным в ДТП признают не одного, а сразу двух водителей. Как устанавливается обоюдная вина водителей и оплачивает нанесенный ущерб.

На месте ДТП полицейские могут составить протокол по ст. 124 КУоАП на обоих водителей. Затем материалы поступают в суд, определяющий наличие вины в действиях каждого из них. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Мохнюк.

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На каждого водителя возбуждают отдельное дело об админправонарушениях. Скорее всего, дела этих водителей будут рассматриваться разными судьями. В одном деле водитель привлекается к ответственности, в другом – он пострадавший.

Если по обоим делам суд выносит постановление о признании водителя виновным в ДТП, это значит, что суд установил обоюдную вину за аварию.

Выплаты страховки при взаимной вине

Размер страховки определяется путем разделения размера нанесенного ущерба.

Водитель Toyota застраховал свою ответственность в СК "Краб", водитель Chevrolet — в СК "Волк". У Toyota ущерб на 70 тыс. грн, а Chevrolet на 20 тыс. грн. Суд установил обоюдную вину в ДТП. В результате каждый водитель получит 50% компенсацию ущерба от страховой компании другого водителя.

Кто и как возмещает ущерб

Тот из водителей, кто должен в ДТП больше, должен возместить другому водителю разницу. Если степень вины разделяют как 60% на 40%, то 50% ущерба водитель получит от страховой, а остальные 10% — по гражданскому иску к виновнику.

Как определяется степень обоюдной вины

Вопрос степени обоюдной вины возлагается на усмотрение судьи.

Водитель Toyota совершал поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра, и допустил столкновение с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Chevrolet. Водитель Chevrolet также был признан виновным в ДТП. Ведь он двигался с превышением скорости, а при возникновении опасности совершил маневр справа, нарушив дорожную разметку.

Суд установил, что при взаимной вине обоих водителей, водитель Toyota виноват больше, и степень его вины составляет 70%, а у водителя Chevrolet — 30%.

Оба водителя получат страховое возмещение по 50%. А в рамках рамках гражданского иска водитель Chevrolet может взыскать с водителя Toyota еще 20% от нанесенного ущерба.

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