Можно ли в Украине ездить на авто, если у вас забрали права
20 июля 2023 20:40
После изъятия прав можно ездить за рулем на основании временного удостоверения. Фото: freepik
Часто водители путают понятия "изъятие" и "лишение прав", а также не знают когда вступает в силу решение суда о лишении прав. Эксперт объяснил возможности автолюбителей при отсутствии у них водительских удостоверений.
О нюансах законодательства рассказал адвокат Дмитрий Мохнюк.
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- Изъятие прав — это краткосрочное действие до момента рассмотрения судом дела и решения.
- После изъятия можно ездить за рулем на основании временного удостоверения, выдаваемого человеку полицейским на месте составления протокола об административном правонарушении вместо водительских прав. Срок их действия – 3 месяца.
- Если суд выносит решение о лишении водительских прав, то с момента вступления решения в силу управлять автомобилем уже нельзя, даже если еще не истек срок действия временных прав.
Запрещена ли езда на авто после подачи апелляции
- При условии, что срок действия временных прав еще не истек, ездить можно.
- Если срок действия временных прав истек, а водитель уже подал апелляцию, можно продлить срок действия временных прав в районном отделении полиции, сотрудники которого изъяли у вас права.
- В результате на временном талоне будет проставлена надпись о продлении срока их действия.
Когда вступает в силу решение суда о лишении водительских прав
- Решение суда первой инстанции действует на 11 день с момента его вынесения, независимо от того, присутствовал ли водитель на заседании.
- Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу сразу же в день его объявления.
Сколько можно ездить на авто после лишения прав
- К моменту появления решения суда в открытой базе проходит от трех дней до двух месяцев.
- В течение этого времени у полиции не будет данных о результате рассмотрения дела.
- Но лучше не рисковать.
Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения купли-продажи автомобилей. Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.