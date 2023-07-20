Можно ли в Украине ездить на авто, если у вас забрали права

После изъятия прав можно ездить за рулем на основании временного удостоверения. Фото: freepik

Часто водители путают понятия "изъятие" и "лишение прав", а также не знают когда вступает в силу решение суда о лишении прав. Эксперт объяснил возможности автолюбителей при отсутствии у них водительских удостоверений.

О нюансах законодательства рассказал адвокат Дмитрий Мохнюк.

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Изъятие прав — это краткосрочное действие до момента рассмотрения судом дела и решения.

После изъятия можно ездить за рулем на основании временного удостоверения, выдаваемого человеку полицейским на месте составления протокола об административном правонарушении вместо водительских прав. Срок их действия – 3 месяца.

Если суд выносит решение о лишении водительских прав, то с момента вступления решения в силу управлять автомобилем уже нельзя, даже если еще не истек срок действия временных прав.

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При условии, что срок действия временных прав еще не истек, ездить можно.

Если срок действия временных прав истек, а водитель уже подал апелляцию, можно продлить срок действия временных прав в районном отделении полиции, сотрудники которого изъяли у вас права.

В результате на временном талоне будет проставлена надпись о продлении срока их действия.

Когда вступает в силу решение суда о лишении водительских прав

Решение суда первой инстанции действует на 11 день с момента его вынесения, независимо от того, присутствовал ли водитель на заседании.

Решение суда апелляционной инстанции вступает в силу сразу же в день его объявления.

Сколько можно ездить на авто после лишения прав

К моменту появления решения суда в открытой базе проходит от трех дней до двух месяцев.

В течение этого времени у полиции не будет данных о результате рассмотрения дела.

Но лучше не рисковать.

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