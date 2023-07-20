Чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права

Після вилучення прав можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення. Фото: freepik

Часто водії плутають поняття "вилучення" та "позбавлення прав", а також не знають коли набуває чинності рішення суду про позбавлення прав. Експерт пояснив можливості автолюбителів за відсутності у них водійських посвідчень.

Про нюанси законодавства розповів адвокат Дмитро Мохнюк.

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Вилучення прав — це короткострокова дія до моменту розгляду судом справи та ухвали рішення.

Після вилучення можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення, яке видають людині поліцейські на місці складання протоколу про адміністративне правопорушення замість водійських прав. Термін їхньої дії — 3 місяці.

Якщо суд виносить рішення про позбавлення водійських прав, то з моменту набрання рішенням чинності керувати автомобілем вже не можна, навіть якщо ще не закінчився термін дії тимчасових прав.

Чи заборонена їзда на авто після подачі апеляції

За умови, що термін дії тимчасових прав ще не закінчився, їздити можна.

Якщо термін дії тимчасових прав закінчився, а водій вже подав апеляцію, можна продовжити термін дії тимчасових прав в районному відділенні поліції, співробітники якого вилучили у вас права.

В результаті, на тимчасовому талоні буде проставлений надпис про продовження терміну їх дії.

Коли набуває чинності рішення суду про позбавлення водійських прав

Рішення суду першої інстанції стає чинним на 11 день з моменту його винесення, незалежно від того, чи був присутній водій на засіданні.

Рішення суду апеляційної інстанції набуває чинності відразу ж в день його оголошення.

Скільки можна їздити на авто після позбавлення прав

До моменту появи рішення суду у відкритій базі проходить від 3 днів до 2 місяців.

Протягом цього часу, у поліції не буде даних про результат розгляду справи.

Але краще не ризикувати.

Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.