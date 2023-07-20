Чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права
20 липня 2023 20:40
Після вилучення прав можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення. Фото: freepik
Часто водії плутають поняття "вилучення" та "позбавлення прав", а також не знають коли набуває чинності рішення суду про позбавлення прав. Експерт пояснив можливості автолюбителів за відсутності у них водійських посвідчень.
Про нюанси законодавства розповів адвокат Дмитро Мохнюк.
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Скільки можна їздити на машині без прав
- Вилучення прав — це короткострокова дія до моменту розгляду судом справи та ухвали рішення.
- Після вилучення можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення, яке видають людині поліцейські на місці складання протоколу про адміністративне правопорушення замість водійських прав. Термін їхньої дії — 3 місяці.
- Якщо суд виносить рішення про позбавлення водійських прав, то з моменту набрання рішенням чинності керувати автомобілем вже не можна, навіть якщо ще не закінчився термін дії тимчасових прав.
Чи заборонена їзда на авто після подачі апеляції
- За умови, що термін дії тимчасових прав ще не закінчився, їздити можна.
- Якщо термін дії тимчасових прав закінчився, а водій вже подав апеляцію, можна продовжити термін дії тимчасових прав в районному відділенні поліції, співробітники якого вилучили у вас права.
- В результаті, на тимчасовому талоні буде проставлений надпис про продовження терміну їх дії.
Коли набуває чинності рішення суду про позбавлення водійських прав
- Рішення суду першої інстанції стає чинним на 11 день з моменту його винесення, незалежно від того, чи був присутній водій на засіданні.
- Рішення суду апеляційної інстанції набуває чинності відразу ж в день його оголошення.
Скільки можна їздити на авто після позбавлення прав
- До моменту появи рішення суду у відкритій базі проходить від 3 днів до 2 місяців.
- Протягом цього часу, у поліції не буде даних про результат розгляду справи.
- Але краще не ризикувати.
Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.