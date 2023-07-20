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Чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права

20 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права
Після вилучення прав можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Часто водії плутають поняття "вилучення" та "позбавлення прав", а також не знають коли набуває чинності рішення суду про позбавлення прав. Експерт пояснив можливості автолюбителів за відсутності у них водійських посвідчень.

Про нюанси законодавства розповів адвокат Дмитро Мохнюк.

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Скільки можна їздити на машині без прав

  • Вилучення прав — це короткострокова дія до моменту розгляду судом справи та ухвали рішення.
  • Після вилучення можна їздити за кермом на підставі тимчасового посвідчення, яке видають людині поліцейські на місці складання протоколу про адміністративне правопорушення замість водійських прав. Термін їхньої дії — 3 місяці.
  • Якщо суд виносить рішення про позбавлення водійських прав, то з моменту набрання рішенням чинності керувати автомобілем вже не можна, навіть якщо ще не закінчився термін дії тимчасових прав.

Чи заборонена їзда на авто після подачі апеляції

  • За умови, що термін дії тимчасових прав ще не закінчився, їздити можна.
  • Якщо термін дії тимчасових прав закінчився, а водій вже подав апеляцію, можна продовжити термін дії тимчасових прав в районному відділенні поліції, співробітники якого вилучили у вас права.
  • В результаті, на тимчасовому талоні буде проставлений надпис про продовження терміну їх дії.

Коли набуває чинності рішення суду про позбавлення водійських прав

  • Рішення суду першої інстанції стає чинним на 11 день з моменту його винесення, незалежно від того, чи був присутній водій на засіданні.
  • Рішення суду апеляційної інстанції набуває чинності відразу ж в день його оголошення.

Скільки можна їздити на авто після позбавлення прав

  • До моменту появи рішення суду у відкритій базі проходить від 3 днів до 2 місяців.
  • Протягом цього часу, у поліції не буде даних про результат розгляду справи.
  • Але краще не ризикувати.

Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.

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