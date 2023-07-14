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Коли водій має право вмикати "аварійку"

14 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Коли водій має право вмикати "аварійку"
Аварійна світлова сигналізація – це попереджувальний сигнал для інших учасників руху. Фото: protocol
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Переважно водії використовують аварійну світлову сигналізацію, коли їм потрібно терміново зупинятися у недозволених місцях, а це є порушенням ПДР. Законодавство дозволяє лише конкретні випадки застосування аварійки.

Аварійна світлова сигналізація — це попереджувальний сигнал для інших учасників руху, повідомляє Doradvokat.

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Коли водій має право вмикати аварійну світлову сигналізацію

  • Вимушена зупинка на дорозі;
  • зупинка на вимогу поліцейського;
  • засліплення водія світлом фар;
  • при русі несправного транспортного засобу;
  • на транспортному засобі, що буксирується;
  • на транспортному засобі з групою дітей і з розпізнавальним знаком "Діти";
  • на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;
  • у разі ДТП.

Також в разі ДТП, замість вмикання аварійної світлової сигналізації, можна встановити знак аварійної зупинки.

Відповідальність за неправильне використання аварійки

  • Попередження або штраф 425 грн.
  • Якщо порушення, стали причиною аварійної обставини, то штрафом 680 грн або позбавленням водійського посвідчення від шести місяців до року.

Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.

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