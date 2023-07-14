Коли водій має право вмикати "аварійку"
Переважно водії використовують аварійну світлову сигналізацію, коли їм потрібно терміново зупинятися у недозволених місцях, а це є порушенням ПДР. Законодавство дозволяє лише конкретні випадки застосування аварійки.
Аварійна світлова сигналізація — це попереджувальний сигнал для інших учасників руху, повідомляє Doradvokat.
Коли водій має право вмикати аварійну світлову сигналізацію
- Вимушена зупинка на дорозі;
- зупинка на вимогу поліцейського;
- засліплення водія світлом фар;
- при русі несправного транспортного засобу;
- на транспортному засобі, що буксирується;
- на транспортному засобі з групою дітей і з розпізнавальним знаком "Діти";
- на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;
- у разі ДТП.
Також в разі ДТП, замість вмикання аварійної світлової сигналізації, можна встановити знак аварійної зупинки.
Відповідальність за неправильне використання аварійки
- Попередження або штраф 425 грн.
- Якщо порушення, стали причиною аварійної обставини, то штрафом 680 грн або позбавленням водійського посвідчення від шести місяців до року.
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