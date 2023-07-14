Коли водій має право вмикати "аварійку"

Аварійна світлова сигналізація – це попереджувальний сигнал для інших учасників руху. Фото: protocol

Переважно водії використовують аварійну світлову сигналізацію, коли їм потрібно терміново зупинятися у недозволених місцях, а це є порушенням ПДР. Законодавство дозволяє лише конкретні випадки застосування аварійки.

Аварійна світлова сигналізація — це попереджувальний сигнал для інших учасників руху, повідомляє Doradvokat.

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Коли водій має право вмикати аварійну світлову сигналізацію

Вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліцейського;

засліплення водія світлом фар;

при русі несправного транспортного засобу;

на транспортному засобі, що буксирується;

на транспортному засобі з групою дітей і з розпізнавальним знаком "Діти";

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі ДТП.

Також в разі ДТП, замість вмикання аварійної світлової сигналізації, можна встановити знак аварійної зупинки.

Відповідальність за неправильне використання аварійки

Попередження або штраф 425 грн.

Якщо порушення, стали причиною аварійної обставини, то штрафом 680 грн або позбавленням водійського посвідчення від шести місяців до року.

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