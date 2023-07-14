Когда водитель имеет право включать "аварийку"
Преимущественно водители используют аварийную световую сигнализацию, когда им нужно срочно останавливаться в недозволенных местах, а это нарушение ПДД. Законодательство разрешает только конкретные случаи применения аварийки.
Аварийная световая сигнализация — это упреждающий сигнал для других участников движения, сообщает Doradvokat.
Когда водитель имеет право включать аварийную световую сигнализацию
- Вынужденная остановка на дороге;
- остановка по требованию полицейского;
- ослепление водителя светом фар;
- при движении неисправного транспортного средства;
- на буксируемом транспортном средстве;
- на транспортном средстве с группой детей и с опознавательным знаком "Дети";
- на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;
- в случае ДТП.
Также в случае ДТП вместо включения аварийной световой сигнализации можно установить знак аварийной остановки.
За неправильное использование аварийки
- Предупреждение или штраф 425 грн.
- Если нарушения стали причиной аварийного обстоятельства, то штрафом 680 грн или лишением водительского удостоверения от шести месяцев до года.
Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения купли-продажи автомобилей. Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.