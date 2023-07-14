Когда водитель имеет право включать "аварийку"

Аварийная световая сигнализация – это сигнал предупреждения для других участников движения. Фото: protocol

Преимущественно водители используют аварийную световую сигнализацию, когда им нужно срочно останавливаться в недозволенных местах, а это нарушение ПДД. Законодательство разрешает только конкретные случаи применения аварийки.

Аварийная световая сигнализация — это упреждающий сигнал для других участников движения, сообщает Doradvokat.

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Когда водитель имеет право включать аварийную световую сигнализацию

Вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полицейского;

ослепление водителя светом фар;

при движении неисправного транспортного средства;

на буксируемом транспортном средстве;

на транспортном средстве с группой детей и с опознавательным знаком "Дети";

на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;

в случае ДТП.

Также в случае ДТП вместо включения аварийной световой сигнализации можно установить знак аварийной остановки.

За неправильное использование аварийки

Предупреждение или штраф 425 грн.

Если нарушения стали причиной аварийного обстоятельства, то штрафом 680 грн или лишением водительского удостоверения от шести месяцев до года.

Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения купли-продажи автомобилей. Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.