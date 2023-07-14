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Когда водитель имеет право включать "аварийку"

14 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Когда водитель имеет право включать "аварийку"
Аварийная световая сигнализация – это сигнал предупреждения для других участников движения. Фото: protocol
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Преимущественно водители используют аварийную световую сигнализацию, когда им нужно срочно останавливаться в недозволенных местах, а это нарушение ПДД. Законодательство разрешает только конкретные случаи применения аварийки.

Аварийная световая сигнализация — это упреждающий сигнал для других участников движения, сообщает Doradvokat.

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Когда водитель имеет право включать аварийную световую сигнализацию

  • Вынужденная остановка на дороге;
  • остановка по требованию полицейского;
  • ослепление водителя светом фар;
  • при движении неисправного транспортного средства;
  • на буксируемом транспортном средстве;
  • на транспортном средстве с группой детей и с опознавательным знаком "Дети";
  • на всех механических транспортных средствах колонны при их остановке на дороге;
  • в случае ДТП.

Также в случае ДТП вместо включения аварийной световой сигнализации можно установить знак аварийной остановки.

За неправильное использование аварийки

  • Предупреждение или штраф 425 грн.
  • Если нарушения стали причиной аварийного обстоятельства, то штрафом 680 грн или лишением водительского удостоверения от шести месяцев до года.

Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения купли-продажи автомобилей. Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.

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