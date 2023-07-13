Кому можно ехать на запретные дорожные знаки
13 июля 2023 19:45
Часто водители полагают, что всегда не имеют права ехать на запретные знаки. Фото: kolesa.kz
Многие водители даже не догадываются, что имеют право ехать в зоне действия запретительных знаков. В каких случаях такое движение будет полностью законным.
Из-за своего незнания они получают безосновательные штрафы, сообщил Doradvokat.
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Нарушение требований этих знаков предусматривает штраф в размере 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП).
Но запретительные знаки не действуют на транспортные средства (п. 3 г.-33 ПДД):
- обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;
- обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне;
- двигающиеся по установленным маршрутам (по знакам 3.1 и 3.2);
- водителей с инвалидностью, транспортные средства которых обозначены опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью" (относительно знаков 3.1 и 3.2);
- водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии соответствующих документов (относительно знаков 3.1 и 3.2).
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