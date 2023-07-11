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Когда можно не уступать дорогу автомобилям с "мигалками"

11 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Когда можно не уступать дорогу авто с "мигалками"
Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу. Фото: auto.ria
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Проблесковый маяк является предупреждающим огнем сигнализирующим участникам движения о требовании пропустить авто, применяющее спецсигнал. Но всегда ли это нужно делать?

Об этом сообщил autodriver.

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Какими бывают специальные сигналы

  • Синий цвет — проблесковые маячки полиции и других экстренных служб;
  • красный цвет — устанавливается дополнительно к синему и имеет наивысшую приоритетность;
  • зеленый — используется в машинах, движущихся в колонне и запирающих данную колонну;
  • бело-лунный — сигнал инкассаторских служб;
  • оранжевый (или желтый) — сигнал коммунальных служб, машин, везущих крупногабаритные и/или опасные грузы.

Сигналы, не дающие приоритет в движении

  • Бело-лунный;
  • оранжевый (желтый).

Эти сигналы должны лишь привлекать внимание к использующему их транспортному средству.

Комбинация специальных сигналов

  • Звуковой спецсигнал полиции используется с громкоговорителем и преимущественно красным проблесковым маячком в наиболее экстренных ситуациях и требует немедленно и безотлагательно дать дорогу.
  • Скорая помощь, полиция, пожарная и газовые службы также могут использовать сирену для проезда перекрестков на запрещенный свет светофора.
  • Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу.

Что делать водителям

  • При приближении авто с синим маячком и звуковым сигналом водитель обязан обеспечить беспрепятственный проезд такому автомобилю.
  • При приближении авто с красным проблесковым маячком водитель должен прижаться к обочине и полностью остановить транспортное средство.

Штрафы

  • За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами штраф составляет 680 грн.
  • За использование спецсигналов без разрешения — штраф в размере 8500 грн и конфискация маячков.

Когда не нужно пропускать авто с "мигалкой"

Если предоставить преимущество на дороге невозможно из-за обстоятельств, которые от водителя не зависят, например, из-за пробки на дороге.

Ранее украинским водителям подготовили очередные изменения купли-продажи автомобилей. Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом.

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