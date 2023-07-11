Когда можно не уступать дорогу авто с "мигалками"

Когда можно не уступать дорогу автомобилям с "мигалками"
Проблесковый маяк является предупреждающим огнем сигнализирующим участникам движения о требовании пропустить авто, применяющее спецсигнал. Но всегда ли это нужно делать?
Об этом сообщил autodriver.
Какими бывают специальные сигналы
- Синий цвет — проблесковые маячки полиции и других экстренных служб;
- красный цвет — устанавливается дополнительно к синему и имеет наивысшую приоритетность;
- зеленый — используется в машинах, движущихся в колонне и запирающих данную колонну;
- бело-лунный — сигнал инкассаторских служб;
- оранжевый (или желтый) — сигнал коммунальных служб, машин, везущих крупногабаритные и/или опасные грузы.
Сигналы, не дающие приоритет в движении
- Бело-лунный;
- оранжевый (желтый).
Эти сигналы должны лишь привлекать внимание к использующему их транспортному средству.
Комбинация специальных сигналов
- Звуковой спецсигнал полиции используется с громкоговорителем и преимущественно красным проблесковым маячком в наиболее экстренных ситуациях и требует немедленно и безотлагательно дать дорогу.
- Скорая помощь, полиция, пожарная и газовые службы также могут использовать сирену для проезда перекрестков на запрещенный свет светофора.
- Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу.
Что делать водителям
- При приближении авто с синим маячком и звуковым сигналом водитель обязан обеспечить беспрепятственный проезд такому автомобилю.
- При приближении авто с красным проблесковым маячком водитель должен прижаться к обочине и полностью остановить транспортное средство.
Штрафы
- За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами штраф составляет 680 грн.
- За использование спецсигналов без разрешения — штраф в размере 8500 грн и конфискация маячков.
Когда не нужно пропускать авто с "мигалкой"
Если предоставить преимущество на дороге невозможно из-за обстоятельств, которые от водителя не зависят, например, из-за пробки на дороге.
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