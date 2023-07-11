Когда можно не уступать дорогу авто с "мигалками"

Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу. Фото: auto.ria

Проблесковый маяк является предупреждающим огнем сигнализирующим участникам движения о требовании пропустить авто, применяющее спецсигнал. Но всегда ли это нужно делать?

Об этом сообщил autodriver.

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Какими бывают специальные сигналы

Синий цвет — проблесковые маячки полиции и других экстренных служб;

красный цвет — устанавливается дополнительно к синему и имеет наивысшую приоритетность;

зеленый — используется в машинах, движущихся в колонне и запирающих данную колонну;

бело-лунный — сигнал инкассаторских служб;

оранжевый (или желтый) — сигнал коммунальных служб, машин, везущих крупногабаритные и/или опасные грузы.

Сигналы, не дающие приоритет в движении

Бело-лунный;

оранжевый (желтый).

Эти сигналы должны лишь привлекать внимание к использующему их транспортному средству.

Комбинация специальных сигналов

Звуковой спецсигнал полиции используется с громкоговорителем и преимущественно красным проблесковым маячком в наиболее экстренных ситуациях и требует немедленно и безотлагательно дать дорогу.

Скорая помощь, полиция, пожарная и газовые службы также могут использовать сирену для проезда перекрестков на запрещенный свет светофора.

Синий проблесковый маячок без сирены применяется полицией при патрулировании, что не вызывает необходимости уступать дорогу.

Что делать водителям

При приближении авто с синим маячком и звуковым сигналом водитель обязан обеспечить беспрепятственный проезд такому автомобилю.

При приближении авто с красным проблесковым маячком водитель должен прижаться к обочине и полностью остановить транспортное средство.

Штрафы

За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами штраф составляет 680 грн.

За использование спецсигналов без разрешения — штраф в размере 8500 грн и конфискация маячков.

Когда не нужно пропускать авто с "мигалкой"

Если предоставить преимущество на дороге невозможно из-за обстоятельств, которые от водителя не зависят, например, из-за пробки на дороге.

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