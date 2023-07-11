Коли можна не поступатися дорогою авто з "мигалками"

Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою. Фото: auto.ria

Проблисковий маяк є попереджуючим вогнем сигналізує учасникам руху про вимогу пропустити авто, яке застосовує спецсигнал. Та чи завжди це потрібно робити?

Про це повідомив autodriver.

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Якими бувають спеціальні сигнали

Синій колір — проблискові маячки поліції та інших екстрених служб;

червоний колір — встановлюється додатково до синього та має найвищу пріоритетність;

зелений — використовується в машинах, що рухаються в колоні, та замикають дану колону;

біло-місячний — сигнал інкасаторських служб;

помаранчевий (або жовтий) — сигнал комунальних служб, машин, що везуть великогабаритні та/або небезпечні вантажі.

Сигнали, що не надають пріоритет у русі

Біло-місячний;

помаранчевий (жовтий).

Ці сигнали повинні лише привертати увагу до транспортного засобу, який їх використовує.

Комбінація спеціальних сигналів

Звуковий спецсигнал поліції використовується з гучномовцем та, переважно, червоним проблисковим маячком у найбільш екстрених ситуаціях і вимагає негайно і невідкладно дати дорогу.

Швидка допомога, поліція, пожежна та газові служби також можуть використовувати сирену для проїзду перехресть на заборонене світло світлофора.

Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою.

Що робити водіям

При наближенні авто з синім маячком та звуковим сигналом, водій зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд такому автомобілю.

При наближенні авто з червоним проблисковим маячком водій має притиснутись до узбіччя і повністю зупинити свій транспортний засіб.

Штрафи

За ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями штраф складає 680 грн.

За використання спецсигналів без дозволу — штраф 8500 гривень та конфіскація маячків.

Коли не потрібно пропускати авто з "мигалкою"

Якщо надання переваги на дорозі неможливо через обставини, що від водія не залежать, наприклад, через затор на дорозі.

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