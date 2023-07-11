Коли можна не поступатися дорогою авто з "мигалками"

Коли можна не поступатися дорогою автомобілям з "мигалками"
Проблисковий маяк є попереджуючим вогнем сигналізує учасникам руху про вимогу пропустити авто, яке застосовує спецсигнал. Та чи завжди це потрібно робити?
Про це повідомив autodriver.
Якими бувають спеціальні сигнали
- Синій колір — проблискові маячки поліції та інших екстрених служб;
- червоний колір — встановлюється додатково до синього та має найвищу пріоритетність;
- зелений — використовується в машинах, що рухаються в колоні, та замикають дану колону;
- біло-місячний — сигнал інкасаторських служб;
- помаранчевий (або жовтий) — сигнал комунальних служб, машин, що везуть великогабаритні та/або небезпечні вантажі.
Сигнали, що не надають пріоритет у русі
- Біло-місячний;
- помаранчевий (жовтий).
Ці сигнали повинні лише привертати увагу до транспортного засобу, який їх використовує.
Комбінація спеціальних сигналів
- Звуковий спецсигнал поліції використовується з гучномовцем та, переважно, червоним проблисковим маячком у найбільш екстрених ситуаціях і вимагає негайно і невідкладно дати дорогу.
- Швидка допомога, поліція, пожежна та газові служби також можуть використовувати сирену для проїзду перехресть на заборонене світло світлофора.
- Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою.
Що робити водіям
- При наближенні авто з синім маячком та звуковим сигналом, водій зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд такому автомобілю.
- При наближенні авто з червоним проблисковим маячком водій має притиснутись до узбіччя і повністю зупинити свій транспортний засіб.
Штрафи
- За ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями штраф складає 680 грн.
- За використання спецсигналів без дозволу — штраф 8500 гривень та конфіскація маячків.
Коли не потрібно пропускати авто з "мигалкою"
Якщо надання переваги на дорозі неможливо через обставини, що від водія не залежать, наприклад, через затор на дорозі.
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