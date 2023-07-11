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Коли можна не поступатися дорогою автомобілям з "мигалками"

11 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Коли можна не поступатися дорогою авто з "мигалками"
Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою. Фото: auto.ria
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Проблисковий маяк є попереджуючим вогнем сигналізує учасникам руху про вимогу пропустити авто, яке застосовує спецсигнал. Та чи завжди це потрібно робити?

Про це повідомив autodriver.

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Якими бувають спеціальні сигнали

  • Синій колір — проблискові маячки поліції та інших екстрених служб;
  • червоний колір — встановлюється додатково до синього та має найвищу пріоритетність;
  • зелений — використовується в машинах, що рухаються в колоні, та замикають дану колону;
  • біло-місячний — сигнал інкасаторських служб;
  • помаранчевий (або жовтий) — сигнал комунальних служб, машин, що везуть великогабаритні та/або небезпечні вантажі.

Сигнали, що не надають пріоритет у русі

  • Біло-місячний;
  • помаранчевий (жовтий).

Ці сигнали повинні лише привертати увагу до транспортного засобу, який їх використовує.

Комбінація спеціальних сигналів

  • Звуковий спецсигнал поліції використовується з гучномовцем та, переважно, червоним проблисковим маячком у найбільш екстрених ситуаціях і вимагає негайно і невідкладно дати дорогу.
  • Швидка допомога, поліція, пожежна та газові служби також можуть використовувати сирену для проїзду перехресть на заборонене світло світлофора.
  • Синій проблисковий маячок без сирени застосовується поліцією при патрулюванні, що не викликає необхідності поступатися дорогою.

Що робити водіям

  • При наближенні авто з синім маячком та звуковим сигналом, водій зобов’язаний забезпечити безперешкодний проїзд такому автомобілю.
  • При наближенні авто з червоним проблисковим маячком водій має притиснутись до узбіччя і повністю зупинити свій транспортний засіб.

Штрафи

  • За ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями штраф складає 680 грн.
  • За використання спецсигналів без дозволу — штраф 8500 гривень та конфіскація маячків.

Коли не потрібно пропускати авто з "мигалкою"

Якщо надання переваги на дорозі неможливо через обставини, що від водія не залежать, наприклад, через затор на дорозі.

Раніше українським водіям підготували чергові зміни під час купівлі-продажу автомобілів. Перереєстрація транспортних засобів. Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом.

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