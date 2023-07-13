Кому можна їхати на заборонні дорожні знаки
13 липня 2023 19:45
Часто водії думають, що завжди не мають права їхати на заборонні знаки. Фото: kolesa.kz
Багато водіїв навіть не здогадуються, що мають право їхати у зоні дії заборонних знаків. В яких випадках такий рух буде повністю законним?
Через своє незнання вони отримують безпідставні штрафи, повідомив Doradvokat.
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Порушення вимог цих знаків передбачає штраф 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП).
Але заборонні знаки не діють на транспортні засоби (п. 3 р.-33 ПДР):
- що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні;
- що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні;
- що рухаються за встановленими маршрутами (щодо знаків 3.1 і 3.2);
- водіїв з інвалідністю, транспортні засоби яких позначені розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю" (щодо знаків 3.1 і 3.2);
- водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності відповідних документів (щодо знаків 3.1 і 3.2).
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