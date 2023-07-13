Кому можна їхати на заборонні дорожні знаки

Часто водії думають, що завжди не мають права їхати на заборонні знаки. Фото: kolesa.kz

Багато водіїв навіть не здогадуються, що мають право їхати у зоні дії заборонних знаків. В яких випадках такий рух буде повністю законним?

Через своє незнання вони отримують безпідставні штрафи, повідомив Doradvokat.

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3.1 "Рух заборонено"

3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено"

3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено"

Порушення вимог цих знаків передбачає штраф 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Але заборонні знаки не діють на транспортні засоби (п. 3 р.-33 ПДР):

що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні;

що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні;

що рухаються за встановленими маршрутами (щодо знаків 3.1 і 3.2);

водіїв з інвалідністю, транспортні засоби яких позначені розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю" (щодо знаків 3.1 і 3.2);

водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності відповідних документів (щодо знаків 3.1 і 3.2).

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