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Кому можна їхати на заборонні дорожні знаки

13 липня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Кому можна їхати на заборонні дорожні знаки
Часто водії думають, що завжди не мають права їхати на заборонні знаки. Фото: kolesa.kz
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Багато водіїв навіть не здогадуються, що мають право їхати у зоні дії заборонних знаків. В яких випадках такий рух буде повністю законним?

Через своє незнання вони отримують безпідставні штрафи, повідомив Doradvokat.

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3.1 "Рух заборонено"
3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено"
3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено"

Порушення вимог цих знаків передбачає штраф 255 грн (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Але заборонні знаки не діють на транспортні засоби (п. 3 р.-33 ПДР):

  • що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні;
  • що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні;
  • що рухаються за встановленими маршрутами (щодо знаків 3.1 і 3.2);
  • водіїв з інвалідністю, транспортні засоби яких позначені розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю" (щодо знаків 3.1 і 3.2);
  • водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності відповідних документів (щодо знаків 3.1 і 3.2).

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