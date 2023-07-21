Обопільна вина водіїв при ДТП: хто, кому і скільки має платити

На водія порушують дві справи: в одній він притягується до відповідальності, у другій – є потерпілим. Фото: freepik

Буває, що винним у ДТП визнають не одного, а одразу двох водіїв. Як встановлюється обопільна вина водіїв та, хто оплачує завдані збитки.

На місці ДТП поліцейські можуть скласти протокол за ст. 124 КУпАП на обох водіїв. Потім матеріали надходять до суду, який визначає наявність вини в діях кожного з них. Про це розповів адвокат Дмитро Мохнюк.

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На кожного водія порушують окрему справу про адмінправопорушення. Скоріш за все, справи цих водіїв розглядатимуться різними суддями. В одній справі водій притягується до відповідальності, у другій – є потерпілим.

Якщо в обох справах суд виносить постанову про визнання водія винним у ДТП, то це значить, що суд встановив обопільну вину за аварію.

Виплати страховки при обопільній вині

Розмір страховки визначається шляхом поділу розміру завданих збитків.

Водій Toyota застрахував свою відповідальність у СК "Краб", водій Chevrolet - у СК "Вовк". У Toyota збитки на 70 тис. грн, а Chevrolet на 20 тис. грн. Суд встановив обопільну вину у ДТП. У результаті кожен водій отримає 50% компенсацію збитків від страхової компанії іншого водія.

Хто та як відшкодовує збитки

Той із водіїв, хто винен у ДТП більше, має відшкодувати іншому водієві різницю. Якщо ступінь вини поділяють як 60% на 40%, то 50% збитків водій отримає від страхової, а решта 10% - за цивільним позовом до винуватця.

Як визначається ступінь обопільної вини

Питання ступені обопільної вини покладається на розсуд судді.

Водій Toyota здійснював поворот ліворуч, не переконався у безпеці свого маневру, та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet, який рухався по зустрічній смузі. Водія Chevrolet також було визнано винним у ДТП. Адже він рухався з перевищенням швидкості, а при виникненні небезпеки зробив маневр праворуч, порушивши дорожню розмітку.

Суд встановив, що при обопільній вині обох водіїв, водій Toyota винен більше, і ступінь його провини становить 70%, а у водія Chevrolet – 30%.

Обидва водії отримають страхове відшкодування по 50%. А в межах рамках цивільного позову водій Chevrolet може стягнути з водія Toyota ще 20% від завданих збитків.

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