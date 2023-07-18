Когда пешеход имеет преимущество перед водителем и за что его можно штрафовать

Пешеходы имеют преимущество в движении перед машинами с момента, когда они ступили на переход. Фото: freepik

Зачастую пешеходы внезапно выскакивают на переход перед самым авто. Тем временем правила дорожного движения четко регламентируют поведение пешеходов на дороге.

Об этом написал Doradvokat.

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Пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин (п. 4.7 ПДД).

Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть. В частности, и на пешеходный переход (п. 4.14 ПДД).

Пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части обозначенными нерегулируемыми пешеходными переходами (п. 4.16 ПДД).

Водитель авто, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам (п. 18.1 ПДД).

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед машинами с момента, когда они ступили на переход. Запрещается совершать объезд пешехода, который находится на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством, а также увеличивать скорость с целью проехать перед пешеходом, ступившим на нерегулируемый пешеходный переход (п. 18.1 ПДД).

Итак, если пешеход еще находится на тротуаре, а к пешеходному переходу близится автомобиль, то пешеходу запрещается выходить на "зебру".

Штрафы для пешеходов

За переход пешеходом проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами предусмотрен штраф 255 грн (ч. 1 с. 127 КУоАП).

Если правонарушение пешехода создало аварийную ситуацию, его оштрафуют на 850 грн или отправят на общественные работы на срок от 20 до 40 часов (ч. 4 с. 127 КУоАП).

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