Коли пішохід має перевагу перед водієм та за що його можна штрафувати
18 липня 2023 20:40
Пішоходи мають перевагу в русі перед машинами з моменту, коли вони ступили на перехід. Фото: freepik
Часто пішоходи раптово вискакують на перехід перед самим авто. А тим часом правила дорожнього руху чітко регламентують поведінку пішоходів на дорозі.
Про це написав Doradvokat.
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Як мають переходити дорогу пішоходи
- Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч (п. 4.7 ПДР).
- Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину. Зокрема, й на пішохідний перехід (п. 4.14 ПДР).
- Пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами (п. 4.16 ПДР).
- Водій авто, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека (п. 18.1 ПДР).
- На нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед машинами з моменту, коли вони ступили на перехід. Забороняється здійснювати об`їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним та транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою проїхати перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід (п. 18.1 ПДР).
Отже, якщо пішохід ще перебуває на тротуарі, а до пішохідного переходу наближається автомобіль, то пішоходу забороняється виходити на "зебру".
Штрафи для пішоходів
- За перехід пішоходом проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, передбачено штраф 255 грн (ч. 1 с. 127 КУпАП).
- Якщо правопорушення пішоходу створило аварійну ситуацію, то його оштрафують на 850 грн або відправлять на громадські роботи на термін від 20 до 40 годин (ч. 4 с. 127 КУпАП).
Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.