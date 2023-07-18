Коли пішохід має перевагу перед водієм та за що його можна штрафувати

Пішоходи мають перевагу в русі перед машинами з моменту, коли вони ступили на перехід. Фото: freepik

Часто пішоходи раптово вискакують на перехід перед самим авто. А тим часом правила дорожнього руху чітко регламентують поведінку пішоходів на дорозі.

Про це написав Doradvokat.

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Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч (п. 4.7 ПДР).

Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину. Зокрема, й на пішохідний перехід (п. 4.14 ПДР).

Пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами (п. 4.16 ПДР).

Водій авто, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека (п. 18.1 ПДР).

На нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед машинами з моменту, коли вони ступили на перехід. Забороняється здійснювати об`їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним та транспортним засобом, а також збільшувати швидкість з метою проїхати перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід (п. 18.1 ПДР).

Отже, якщо пішохід ще перебуває на тротуарі, а до пішохідного переходу наближається автомобіль, то пішоходу забороняється виходити на "зебру".

Штрафи для пішоходів

За перехід пішоходом проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, передбачено штраф 255 грн (ч. 1 с. 127 КУпАП).

Якщо правопорушення пішоходу створило аварійну ситуацію, то його оштрафують на 850 грн або відправлять на громадські роботи на термін від 20 до 40 годин (ч. 4 с. 127 КУпАП).

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