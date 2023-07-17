Чи штрафуватимуть водія за порушення вимог неправильно встановлених дорожніх знаків

Чи штрафуватимуть водія за ігнорування дорожніх знаків, які висять у кущах
17 липня 2023 20:40
Дорожні знаки не мають бути затулені від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами, зокрема зеленими насадженнями. Фото: freepik
Водії можуть ігнорувати дорожні знаки, розташовані з порушенням національних стандартів. Якщо поліція навіть призначить за це штраф, суд скасує таке рішення правоохоронних органів, як незаконне.
Про це написав Центр дослідження судової практики.
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Як повинні розташовуватися дорожні знаки
- Згідно з Національним стандартом України "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" ДСТУ 4100-2014 (далі — ДСТУ) (п. 10.1.1.) Дорожні знаки потрібно розташовувати так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так і темний час доби, була забезпечена зручність експлуатування й обслуговування, а також було неможливе їх ненавмисне пошкодження. При цьому вони не повинні бути затулені від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насадженнями, щоглами зовнішнього освітлення тощо).
- Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечення спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.
- Дорожні знаки повинні бути видимі на відстані не менше ніж 100 м за напрямком руху.
- На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не можна відновити, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.
- Відповідно до п.10.2.3. ДСТУ, знаки, установлені на дорозі послідовно, за винятком знаків, установлених на перехресті та в місцях проведення робіт, повинні бути розташовані поза населеними пунктами на відстані не менше ніж 50 метрів а в населених пунктах — не менше ніж 25 м між поперечними перетинами дороги, в яких встановлені знаки.
- п. 10.2.4. ДСТУ, вказує на те, що дорожні знаки потрібно встановлювати з правого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускаються встановленні на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені цим стандартом.
- На дорогах із двома і більше смугами для руху в одному напрямку знаки, що встановлені з правого боку дороги, потрібно дублювати. Дублюючі знаки потрібно установлювати на розділювальній смузі, а у разі її відсутності — над дорогою або по лівому боці дороги, якщо для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги.
Отже, якщо знак встановлено з порушенням вимог закону, то водії можуть сміливо їх ігнорувати. Практика показує, що Україні суди стають на бік водіїв у подібних випадках.
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