Чи штрафуватимуть водія за порушення вимог неправильно встановлених дорожніх знаків

Дорожні знаки не мають бути затулені від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами, зокрема зеленими насадженнями. Фото: freepik

Водії можуть ігнорувати дорожні знаки, розташовані з порушенням національних стандартів. Якщо поліція навіть призначить за це штраф, суд скасує таке рішення правоохоронних органів, як незаконне.

Про це написав Центр дослідження судової практики.

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Як повинні розташовуватися дорожні знаки

Згідно з Національним стандартом України "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" ДСТУ 4100-2014 (далі — ДСТУ) (п. 10.1.1.) Дорожні знаки потрібно розташовувати так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так і темний час доби, була забезпечена зручність експлуатування й обслуговування, а також було неможливе їх ненавмисне пошкодження. При цьому вони не повинні бути затулені від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насадженнями, щоглами зовнішнього освітлення тощо).

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечення спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.

Дорожні знаки повинні бути видимі на відстані не менше ніж 100 м за напрямком руху.

На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не можна відновити, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.

Відповідно до п.10.2.3. ДСТУ, знаки, установлені на дорозі послідовно, за винятком знаків, установлених на перехресті та в місцях проведення робіт, повинні бути розташовані поза населеними пунктами на відстані не менше ніж 50 метрів а в населених пунктах — не менше ніж 25 м між поперечними перетинами дороги, в яких встановлені знаки.

п. 10.2.4. ДСТУ, вказує на те, що дорожні знаки потрібно встановлювати з правого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускаються встановленні на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені цим стандартом.

На дорогах із двома і більше смугами для руху в одному напрямку знаки, що встановлені з правого боку дороги, потрібно дублювати. Дублюючі знаки потрібно установлювати на розділювальній смузі, а у разі її відсутності — над дорогою або по лівому боці дороги, якщо для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги.

Отже, якщо знак встановлено з порушенням вимог закону, то водії можуть сміливо їх ігнорувати. Практика показує, що Україні суди стають на бік водіїв у подібних випадках.

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