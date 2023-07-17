Будут ли штрафовать водителя за нарушение требований неправильно установленных дорожных знаков

Дорожные знаки не должны быть заслонены от участников дорожного движения какими-либо препятствиями, в том числе зелеными насаждениями. Фото: freepik

Водители могут игнорировать дорожные знаки, расположенные с нарушением национальных стандартов. Если полиция даже назначит за это штраф, суд отменит решение правоохранительных органов, как незаконное.

Об этом написал Центр исследований судебной практики.

Читайте также:

Как должны располагаться дорожные знаки

Согласно Национальному стандарту Украины "Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения" ДСТУ 4100-2014 (далее — ДСТУ) (п. 10.1.1.) Дорожные знаки нужно располагать так, чтобы их хорошо видели участники дорожного движения как в светлое, так и темное время суток, было обеспечено удобство эксплуатации и обслуживания, а также было невозможно их непреднамеренное повреждение. При этом они не должны быть заслонены от участников дорожного движения какими-либо препятствиями (зелеными насаждениями, мачтами наружного освещения и т.п.).

При расположении дорожных знаков должна быть обеспечена направленность информации только к тем участникам движения, для которых она предназначена.

Дорожные знаки должны быть видны на расстоянии не менее 100 м по направлению движения.

На участках дорог, где дорожную разметку трудно увидеть (снег, грязь и т.д.) или нельзя восстановить, должны быть установлены соответствующие дорожные знаки.

Согласно п.10.2.3. ДСТУ, знаки, установленные на дороге последовательно, за исключением знаков, установленных на перекрестке и в местах проведения работ, должны быть расположены вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 метров, а в населенных пунктах — не менее 25 м между поперечными пересечениями дороги, у которых установлены знаки.

п. 10.2.4. ДСТУ указывает на то, что дорожные знаки нужно устанавливать с правой стороны дороги вне проезжей части и обочины (допускаются установленные на присыпной берме), на тротуаре, разделительной полосе, газоне и т.п. и над дорогой, кроме случаев, специально обусловленных этим стандартом.

На дорогах с двумя и более полосами для движения в одном направлении знаки, установленные по правую сторону дороги, нужно дублировать. Дублирующие знаки нужно устанавливать на разделительной полосе, а в случае ее отсутствия — над дорогой или по левую сторону дороги, если для движения во встречном направлении есть не более двух полос.

Следовательно, если знак установлен с нарушением требований закона, то водители могут смело их игнорировать. Практика показывает, что Украина суды становятся на сторону водителей в подобных случаях.

Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет. Также было представлено ТОП-10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине.