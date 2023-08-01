Як отримати страховку та доплату за неї після ДТП: крок за кроком

Страхова компанія має 90 календарних днів на виплату з моменту подання заяви потерпілого у ДТП. Фото: freepik

Аби не розраховувати на благородство страхової компанії винуватця ДТП, недостатньо лише подати заяву та чекати на виплату протягом 90 днів. Якщо ви бажаєте отримати страховку після аварії, то потрібно не припускатися жодних помилок у процедурі.

Про це повідомив адвокат Дмитро Мохнюк.

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1. Письмові повідомлення про ДТП

Після аварії протягом трьох робочих днів потрібно подати повідомлення про ДТП у письмовій формі.

Важливо — направляйте повідомлення і до своєї страхової компанії, і до страхової компанії винуватця.

Бажано відвезти повідомлення особисто або відправити поштою рекомендованим листом (зберігайте опис вкладення та чек про відправку).

2. Огляд авто аварійним комісаром страхової компанії

Страхова компанія зобов'язана направити для огляду пошкодженого автомобіля свого аварійного комісара протягом 10 робочих днів з моменту її повідомлення про ДТП.

Аварійний комісар складає акт огляду, у якому фіксує перелік та найменування пошкоджених деталей. Акт огляду нададуть вам на підпис (переконайтеся, що всі пошкодження зафіксовані).

Якщо аварійний комісар не приїхав, можете провести незалежну оцінку власним коштом (страхова компанія буде зобов'язана компенсувати її вартість).

3. Заява на виплату страховки після ДТП

Подача заяви відбувається протягом 30 календарних днів з моменту подання повідомлення про ДТП.

4. До заяви додаються документи

копія паспорта та коду;

інформація про банківські реквізити (краще взяти довідку з банку);

техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію) на авто;

ухвала суду про визнання другого водія винуватцем ДТП;

незалежна оцінка (якщо проводили);

довіреність на право отримання страхової виплати (якщо ви водій, а техпаспорт оформлений на іншу особу).

5. Отримання страховки після ДТП

Страхова компанія має 90 календарних днів на виплату або на ухвалення рішення про відмову від виплати з моменту подання заяви.

Рішення за результатами розгляду страхового випадку приймається письмово і надсилається поштою потерпілому.

Якщо не влаштовує сума виплати або страхова відмовила, а ви робили все правильно й вчасно, то звертайтеся до суду.

6. Як отримати доплату страховки

Якщо страхове відшкодування оплачується на банківський рахунок потерпілого, із суми виплати утримується 20% ПДВ. У разі ремонту на СТО, яке є платником ПДВ, ви можете отримати доплату страховки. Для цього необхідно підготувати заяву про доплату та до неї додати:

рахунок на оплату ремонтних робіт та деталей;

акт виконаних робіт;

квитанцію про оплату ремонтних робіт та деталей.

Ви маєте отримати доплату страховки після ДТП у розмірі ПДВ, сплаченого вами під час виконання ремонтних робіт на СТО. Розмір доплати не може перевищувати утриманої раніше суми у розмірі 20% вартості деталей.

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