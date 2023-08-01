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Как получить страховку и доплату за нее после ДТП: шаг за шагом

1 августа 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как получить страховку и доплату за нее после ДТП: шаг за шагом
Страховая компания имеет 90 календарных дней в рассрочку с момента подачи заявления потерпевшего в ДТП. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Чтобы не рассчитывать на благородство страховой компании виновника ДТП, недостаточно лишь подать заявление и ждать выплаты в течение 90 дней. Если вы хотите получить страховку после аварии, то нужно не допускать малейших ошибок в процедуре.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.

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1. Письменные сообщения о ДТП

  • После аварии в течение трех рабочих дней следует подать уведомление о ДТП в письменной форме.
  • Важно — направляйте сообщения и в свою страховую компанию, и в страховую компанию виновника.
  • Желательно отвезти сообщение лично или отправить по почте заказным письмом (храните описание вложения и чек об отправке).

2. Обзор авто аварийным комиссаром страховой компании

  • Страховая компания обязана направить для осмотра поврежденного автомобиля своего аварийного комиссара в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП.
  • Аварийный комиссар составляет акт осмотра, в котором фиксирует список и наименование поврежденных деталей. Акт обзора предоставит вам подпись (убедитесь, что все повреждения зафиксированы).
  • Если аварийный комиссар не приехал, можете провести независимую оценку за свой счет (страховая компания будет обязана компенсировать ее стоимость).

3. Заявление на выплату страховки после ДТП

Подача заявления производится в течение 30 календарных дней с момента подачи уведомления о ДТП.

4. К заявлению прилагаются документы

  • копия паспорта и кода;
  • информация о банковских реквизитах (лучше взять справку из банка);
  • техпаспорт (свидетельство о регистрации) на авто;
  • решение суда о признании второго водителя виновником ДТП;
  • независимая оценка (если производили);
  • доверенность на право получения страховой выплаты (если вы водитель, а техпаспорт оформлен на другое лицо).

5. Получение страховки после ДТП

  • Страховая компания имеет 90 календарных дней на выплату или принятие решения об отказе от выплаты с момента подачи заявления.
  • Решение по результатам рассмотрения страхового случая принимается в письменном виде и направляется по почте потерпевшему.
  • Если не устраивает сумма выплаты или страховая отказала, а вы делали все правильно и вовремя, обращайтесь в суд.

6. Как получить доплату страховки

Если страховое возмещение оплачивается на банковский счет потерпевшего, то из суммы выплаты удерживается 20% НДС. В случае ремонта на СТО, являющегося плательщиком НДС, вы можете получить доплату страховки. Для этого необходимо подготовить заявление о доплате и к нему добавить:

  • счет на оплату ремонтных работ и деталей;
  • акт выполненных работ;
  • квитанцию об оплате ремонтных работ и деталей.

Вы должны получить доплату страховки после ДТП в размере НДС, уплаченного вами при выполнении ремонтных работ на СТО. Размер доплаты не может превышать удержанную ранее сумму в размере 20% стоимости деталей.

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