Как получить страховку и доплату за нее после ДТП: шаг за шагом

Страховая компания имеет 90 календарных дней в рассрочку с момента подачи заявления потерпевшего в ДТП. Фото: freepik

Чтобы не рассчитывать на благородство страховой компании виновника ДТП, недостаточно лишь подать заявление и ждать выплаты в течение 90 дней. Если вы хотите получить страховку после аварии, то нужно не допускать малейших ошибок в процедуре.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.

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1. Письменные сообщения о ДТП

После аварии в течение трех рабочих дней следует подать уведомление о ДТП в письменной форме.

Важно — направляйте сообщения и в свою страховую компанию, и в страховую компанию виновника.

Желательно отвезти сообщение лично или отправить по почте заказным письмом (храните описание вложения и чек об отправке).

2. Обзор авто аварийным комиссаром страховой компании

Страховая компания обязана направить для осмотра поврежденного автомобиля своего аварийного комиссара в течение 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП.

Аварийный комиссар составляет акт осмотра, в котором фиксирует список и наименование поврежденных деталей. Акт обзора предоставит вам подпись (убедитесь, что все повреждения зафиксированы).

Если аварийный комиссар не приехал, можете провести независимую оценку за свой счет (страховая компания будет обязана компенсировать ее стоимость).

3. Заявление на выплату страховки после ДТП

Подача заявления производится в течение 30 календарных дней с момента подачи уведомления о ДТП.

4. К заявлению прилагаются документы

копия паспорта и кода;

информация о банковских реквизитах (лучше взять справку из банка);

техпаспорт (свидетельство о регистрации) на авто;

решение суда о признании второго водителя виновником ДТП;

независимая оценка (если производили);

доверенность на право получения страховой выплаты (если вы водитель, а техпаспорт оформлен на другое лицо).

5. Получение страховки после ДТП

Страховая компания имеет 90 календарных дней на выплату или принятие решения об отказе от выплаты с момента подачи заявления.

Решение по результатам рассмотрения страхового случая принимается в письменном виде и направляется по почте потерпевшему.

Если не устраивает сумма выплаты или страховая отказала, а вы делали все правильно и вовремя, обращайтесь в суд.

6. Как получить доплату страховки

Если страховое возмещение оплачивается на банковский счет потерпевшего, то из суммы выплаты удерживается 20% НДС. В случае ремонта на СТО, являющегося плательщиком НДС, вы можете получить доплату страховки. Для этого необходимо подготовить заявление о доплате и к нему добавить:

счет на оплату ремонтных работ и деталей;

акт выполненных работ;

квитанцию об оплате ремонтных работ и деталей.

Вы должны получить доплату страховки после ДТП в размере НДС, уплаченного вами при выполнении ремонтных работ на СТО. Размер доплаты не может превышать удержанную ранее сумму в размере 20% стоимости деталей.

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