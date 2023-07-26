Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Что делать, когда виновник скрылся с места ДТП: советы адвоката arrow

Что делать, когда виновник скрылся с места ДТП: советы адвоката

26 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Что делать, когда виновник скрылся с места ДТП: советы адвоката
Всегда оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Вы попали в ДТП, а его виновник скрылся с места аварии. Какими должны быть действия потерпевшего и кто выплатит ущерб, если виновного так и не найдут.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.

Читайте также:

Стоит ли самостоятельно задерживать виновника ДТП

  • Ни в коем случае. Ведь ввязываясь в погоню, вы сами нарушаете закон (п. 2.10 ПДД) и получите протокол. Водитель, ставший участником ДТП, должен остановить свой автомобиль и оставаться на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.
  • Полиция может составить протокол ДТП по статье 124 КУоАП в отношении обоих водителей, ведь формально они оба покинули место ДТП. В таком случае очень сложно установить место ДТП и определить настоящего виновника.
  • Попытка самостоятельно задержать виновника ДТП может привести к более серьезной аварии.

Что делать пострадавшему водителю

  • Зафиксируйте марку и номер автомобиля виновника.
  • Оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.
  • Возьмите контакты свидетелей, если они есть.

Кто возместит ущерб, если виновник ДТП скрылся

  • Если виновник был найден, то в отношении его будет составлен протокол об административном правонарушении. Далее стандартная процедура возмещения ущерба при ДТП.
  • Если виновника не нашли, то ущерб должно возместить Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), но только за ущерб, причиненный здоровью.
  • О возмещении имущественного ущерба придется забыть.
  • Важным условием получения выплаты от МТСБУ является наличие у потерпевшего полиса ОСАГО.

Раньше мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз