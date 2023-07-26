Что делать, когда виновник скрылся с места ДТП: советы адвоката

Всегда оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции. Фото: freepik

Вы попали в ДТП, а его виновник скрылся с места аварии. Какими должны быть действия потерпевшего и кто выплатит ущерб, если виновного так и не найдут.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.

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Стоит ли самостоятельно задерживать виновника ДТП

Ни в коем случае. Ведь ввязываясь в погоню, вы сами нарушаете закон (п. 2.10 ПДД) и получите протокол. Водитель, ставший участником ДТП, должен остановить свой автомобиль и оставаться на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.

Полиция может составить протокол ДТП по статье 124 КУоАП в отношении обоих водителей, ведь формально они оба покинули место ДТП. В таком случае очень сложно установить место ДТП и определить настоящего виновника.

Попытка самостоятельно задержать виновника ДТП может привести к более серьезной аварии.

Что делать пострадавшему водителю

Зафиксируйте марку и номер автомобиля виновника.

Оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.

Возьмите контакты свидетелей, если они есть.

Кто возместит ущерб, если виновник ДТП скрылся

Если виновник был найден, то в отношении его будет составлен протокол об административном правонарушении. Далее стандартная процедура возмещения ущерба при ДТП.

Если виновника не нашли, то ущерб должно возместить Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), но только за ущерб, причиненный здоровью.

О возмещении имущественного ущерба придется забыть.

Важным условием получения выплаты от МТСБУ является наличие у потерпевшего полиса ОСАГО.

Раньше мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.