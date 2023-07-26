Что делать, когда виновник скрылся с места ДТП: советы адвоката
26 июля 2023 20:40
Всегда оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции. Фото: freepik
Вы попали в ДТП, а его виновник скрылся с места аварии. Какими должны быть действия потерпевшего и кто выплатит ущерб, если виновного так и не найдут.
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мохнюк.
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Стоит ли самостоятельно задерживать виновника ДТП
- Ни в коем случае. Ведь ввязываясь в погоню, вы сами нарушаете закон (п. 2.10 ПДД) и получите протокол. Водитель, ставший участником ДТП, должен остановить свой автомобиль и оставаться на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.
- Полиция может составить протокол ДТП по статье 124 КУоАП в отношении обоих водителей, ведь формально они оба покинули место ДТП. В таком случае очень сложно установить место ДТП и определить настоящего виновника.
- Попытка самостоятельно задержать виновника ДТП может привести к более серьезной аварии.
Что делать пострадавшему водителю
- Зафиксируйте марку и номер автомобиля виновника.
- Оставайтесь на месте аварии до прибытия сотрудников полиции.
- Возьмите контакты свидетелей, если они есть.
Кто возместит ущерб, если виновник ДТП скрылся
- Если виновник был найден, то в отношении его будет составлен протокол об административном правонарушении. Далее стандартная процедура возмещения ущерба при ДТП.
- Если виновника не нашли, то ущерб должно возместить Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), но только за ущерб, причиненный здоровью.
- О возмещении имущественного ущерба придется забыть.
- Важным условием получения выплаты от МТСБУ является наличие у потерпевшего полиса ОСАГО.
Раньше мы писали об алгоритме действий, если вы попали в ДТП в Польше. Также сообщалось о резком увеличении количества ДТП с участием пешеходов в Украине за 5 месяцев 2023 года.