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В Украине резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов: что произошло

26 июля 2023 11:47
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Украине в 2023 году резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов
Восток и Запад вместе: наиболее недисциплинированные пешеходы в Харьковской, Львовской и Черниговской областях. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За пять месяцев 2023 пешеходы массово нарушали правила дорожного движения в Украине. За этот период зафиксировано почти столько нарушений, сколько за прошлый год.

В этом году в Украине значительно возросло количество нарушений ПДД пешеходами. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на Департамент патрульной полиции.

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С января по май 2023 года на пешеходов было оформлено 71,3 тыс. протоколов за нарушение ПДД. В то время как за весь прошлый год зафиксировано 86,3 тыс. нарушений. В среднем, в прошлом году в месяц составляли 7,2 тыс. протоколов на пешеходов, в этом году — около 14,3 тыс. в месяц.

Где в Украине наиболее недисциплинированные пешеходы в 2023 году

  • Харьковская область — 13,7 тыс. нарушений;
  • Львовская — 10,4 тыс.;
  • Черниговская — 5,1 тыс.

С января по май 5 месяцев 2023 г. было совершено 1,7 тыс. нарушений дорожного движения пешеходами и велосипедистами в состоянии опьянения. Почти половина из них была зафиксирована в двух областях: Волынской — 445 (26%) и Львовской — 396 (23%). Понятно, что такие ДТП не могли обойтись без пострадавших.

Антирейтинг областей Украины по ДТП с пострадавшими из-за вины пьяных пешеходов и велосипедистов

  • Львовская — 13%;
  • Запорожская — 10%;
  • Днепропетровская — 10%;
  • Полтавская — 10%.

Выросло количество ДТП с участием детей — за 5 месяцев 2023 зафиксировано 177 случаев. А за весь 2021 год — 106 подобных аварий. Родители, будьте внимательнее!

Антирейтинг областей Украины по ДТП с участием детей

  • Львовская — 14%;
  • Одесская — 11%;
  • Ивано-Франковская — 7%;
  • Полтавская — 7%;
  • Ровенская — 7%.

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