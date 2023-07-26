В Украине в 2023 году резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов

В Украине резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов: что произошло
За пять месяцев 2023 пешеходы массово нарушали правила дорожного движения в Украине. За этот период зафиксировано почти столько нарушений, сколько за прошлый год.
В этом году в Украине значительно возросло количество нарушений ПДД пешеходами. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на Департамент патрульной полиции.
С января по май 2023 года на пешеходов было оформлено 71,3 тыс. протоколов за нарушение ПДД. В то время как за весь прошлый год зафиксировано 86,3 тыс. нарушений. В среднем, в прошлом году в месяц составляли 7,2 тыс. протоколов на пешеходов, в этом году — около 14,3 тыс. в месяц.
Где в Украине наиболее недисциплинированные пешеходы в 2023 году
- Харьковская область — 13,7 тыс. нарушений;
- Львовская — 10,4 тыс.;
- Черниговская — 5,1 тыс.
С января по май 5 месяцев 2023 г. было совершено 1,7 тыс. нарушений дорожного движения пешеходами и велосипедистами в состоянии опьянения. Почти половина из них была зафиксирована в двух областях: Волынской — 445 (26%) и Львовской — 396 (23%). Понятно, что такие ДТП не могли обойтись без пострадавших.
Антирейтинг областей Украины по ДТП с пострадавшими из-за вины пьяных пешеходов и велосипедистов
- Львовская — 13%;
- Запорожская — 10%;
- Днепропетровская — 10%;
- Полтавская — 10%.
Выросло количество ДТП с участием детей — за 5 месяцев 2023 зафиксировано 177 случаев. А за весь 2021 год — 106 подобных аварий. Родители, будьте внимательнее!
Антирейтинг областей Украины по ДТП с участием детей
- Львовская — 14%;
- Одесская — 11%;
- Ивано-Франковская — 7%;
- Полтавская — 7%;
- Ровенская — 7%.
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