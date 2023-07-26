Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів: що сталося arrow

В Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів: що сталося

26 липня 2023 11:47
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Україні у 2023 році різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів
Схід і Захід разом: найбільш недисципліновані пішоходи в Харківській, Львівській та Чернігівській областях. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За п'ять місяців 2023 року пішоходи масово порушували правила дорожнього руху в Україні. За цей період зафіксовано майже стільки порушень, скільки за весь минулий рік.

Цього року в Україні значно зросла кількість порушень правил дорожнього руху пішоходами. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Департамент патрульної поліції.

Читайте також:

З січня по травень 2023 на пішоходів було оформлено 71,3 тис. протоколів за порушення ПДР. Тоді, як за весь минулий рік зафіксовано 86,3 тис. порушень. В середньому, торік на місяць складали 7,2 тис. протоколів на пішоходів, цьогоріч — близько 14, 3 тис. на місяць.

Де в Україні найбільше недисципліновані пішоходи у 2023 році

  • Харківська область — 13,7 тис. порушень;
  • Львівська — 10,4 тис.;
  • Чернігівська — 5,1 тис.

З січня по травень 5 місяців 2023 було скоєно 1,7 тис. порушень дорожнього руху пішоходами та велосипедистами у стані сп'яніння. Майже половина з них зафіксована у двох областях: Волинській — 445 (26%) та Львівській — 396 (23%). Зрозуміло, що такі ДТП не могли обійтись без постраждалих.

Антирейтинг областей України по ДТП з постраждалими через вину п'яних пішоходів та велосипедистів

  • Львівська — 13%;
  • Запорізька — 10%;
  • Дніпропетровська — 10%;
  • Полтавська — 10%.

Зросла кількість ДТП за участю дітей — за 5 місяців 2023 року зафіксовано 177 випадків. А за весь 2021 рік — 106 подібних аварій. Батьки, будьте уважнішими!

Антирейтинг областей України по ДТП за участю дітей

  • Львівська — 14%;
  • Одеська — 11%;
  • Івано-Франківська — 7%;
  • Полтавська — 7%;
  • Рівненська — 7%.

Раніше ми повідомляли, які проблеми чекають на водіїв через цифровізацію. Також для водіїв підготували зміни у порядку купівлі-продажу авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз