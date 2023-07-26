В Україні у 2023 році різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів

Схід і Захід разом: найбільш недисципліновані пішоходи в Харківській, Львівській та Чернігівській областях. Фото: freepik

За п'ять місяців 2023 року пішоходи масово порушували правила дорожнього руху в Україні. За цей період зафіксовано майже стільки порушень, скільки за весь минулий рік.

Цього року в Україні значно зросла кількість порушень правил дорожнього руху пішоходами. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Департамент патрульної поліції.

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З січня по травень 2023 на пішоходів було оформлено 71,3 тис. протоколів за порушення ПДР. Тоді, як за весь минулий рік зафіксовано 86,3 тис. порушень. В середньому, торік на місяць складали 7,2 тис. протоколів на пішоходів, цьогоріч — близько 14, 3 тис. на місяць.

Де в Україні найбільше недисципліновані пішоходи у 2023 році

Харківська область — 13,7 тис. порушень;

Львівська — 10,4 тис.;

Чернігівська — 5,1 тис.

З січня по травень 5 місяців 2023 було скоєно 1,7 тис. порушень дорожнього руху пішоходами та велосипедистами у стані сп'яніння. Майже половина з них зафіксована у двох областях: Волинській — 445 (26%) та Львівській — 396 (23%). Зрозуміло, що такі ДТП не могли обійтись без постраждалих.

Антирейтинг областей України по ДТП з постраждалими через вину п'яних пішоходів та велосипедистів

Львівська — 13%;

Запорізька — 10%;

Дніпропетровська — 10%;

Полтавська — 10%.

Зросла кількість ДТП за участю дітей — за 5 місяців 2023 року зафіксовано 177 випадків. А за весь 2021 рік — 106 подібних аварій. Батьки, будьте уважнішими!

Антирейтинг областей України по ДТП за участю дітей

Львівська — 14%;

Одеська — 11%;

Івано-Франківська — 7%;

Полтавська — 7%;

Рівненська — 7%.

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