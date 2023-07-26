Що робити, коли винуватець втік з місця ДТП: поради адвоката
26 липня 2023 20:40
Завжди залишайтеся на місці аварії до прибуття працівників поліції. Фото: freepik
Ви потрапили в ДТП, а її винуватець втік з місця аварії. Якими мають бути дії потерпілого та, хто виплатить збитки, якщо винного так і не знайдуть.
Про це повідомив адвокат Дмитро Мохнюк.
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Чи варто самостійно затримувати винуватця ДТП
- У жодному разі. Адже вплутуючись у погоню, ви самі порушуєте закон (п. 2.10 ПДР) та отримаєте протокол. Водій, який став учасником ДТП, повинен зупинити свій автомобіль та залишатися на місці аварії до прибуття співробітників поліції.
- Поліція може скласти протокол ДТП за статтею 124 КУпАП щодо обох водіїв, адже формально вони обидва залишили місце ДТП. У такому разі дуже важко встановити місце ДТП та визначити справжнього винуватця.
- Спроба самостійно затримати винуватця ДТП може призвести до серйознішої аварії.
Що робити потерпілому водієві
- Зафіксуйте марку та номер автомобіля винуватця.
- Залишайтеся на місці аварії до прибуття працівників поліції.
- Візьміть контакти свідків, якщо вони є.
Хто відшкодує збитки, якщо винуватець ДТП втік
- Якщо винуватця знайшли, то щодо нього буде складено протокол про адміністративне правопорушення. Далі стандартна процедура відшкодування збитків при ДТП.
- Якщо винуватця не знайшли, то збитки має відшкодувати Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ), але лише за шкоду, заподіяну здоров'ю.
- Про відшкодування майнової шкоди доведеться забути.
- Важливою умовою отримання виплати від МТСБУ є наявність у потерпілого поліса ОСЦПВ.
Раніше ми писали про алгоритм дій, якщо ви потрапили у ДТП в Польщі. Також повідомляли про різко збільшення кількості ДТП за участю пішоходів в Україні за 5 місяців 2023 року.