Що робити, коли винуватець втік з місця ДТП: поради адвоката

Завжди залишайтеся на місці аварії до прибуття працівників поліції. Фото: freepik

Ви потрапили в ДТП, а її винуватець втік з місця аварії. Якими мають бути дії потерпілого та, хто виплатить збитки, якщо винного так і не знайдуть.

Про це повідомив адвокат Дмитро Мохнюк.

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Чи варто самостійно затримувати винуватця ДТП

У жодному разі. Адже вплутуючись у погоню, ви самі порушуєте закон (п. 2.10 ПДР) та отримаєте протокол. Водій, який став учасником ДТП, повинен зупинити свій автомобіль та залишатися на місці аварії до прибуття співробітників поліції.

Поліція може скласти протокол ДТП за статтею 124 КУпАП щодо обох водіїв, адже формально вони обидва залишили місце ДТП. У такому разі дуже важко встановити місце ДТП та визначити справжнього винуватця.

Спроба самостійно затримати винуватця ДТП може призвести до серйознішої аварії.

Що робити потерпілому водієві

Зафіксуйте марку та номер автомобіля винуватця.

Залишайтеся на місці аварії до прибуття працівників поліції.

Візьміть контакти свідків, якщо вони є.

Хто відшкодує збитки, якщо винуватець ДТП втік

Якщо винуватця знайшли, то щодо нього буде складено протокол про адміністративне правопорушення. Далі стандартна процедура відшкодування збитків при ДТП.

Якщо винуватця не знайшли, то збитки має відшкодувати Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ), але лише за шкоду, заподіяну здоров'ю.

Про відшкодування майнової шкоди доведеться забути.

Важливою умовою отримання виплати від МТСБУ є наявність у потерпілого поліса ОСЦПВ.

Раніше ми писали про алгоритм дій, якщо ви потрапили у ДТП в Польщі. Також повідомляли про різко збільшення кількості ДТП за участю пішоходів в Україні за 5 місяців 2023 року.