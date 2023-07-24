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Ви потрапили у ДТП в Польщі: що робити

24 липня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Ви потрапили у ДТП в Польщі: що робити
Поліцію необхідно викликати, якщо внаслідок ДТП є постраждалі. Фото: volynnews
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За офіційними даними, з початку повномасштабної війни Польща надала статус тимчасового захисту близько 1,5 мільйона українців. Моторне (транспортне) страхове бюро України надало корисну інформацію для наших громадян, аби вони могли розв'язати низку проблем у разі потрапляння ними в ДТП у Польщі.

Які види ДТП кваліфікують у Польщі

  1. Kolizja drogowa подія, внаслідок якої ніхто не постраждав;
  2. Wypadek аварія, внаслідок якої є постраждалі люди.

У разі відсутності постраждалих проблему можна розв'язати без участі поліції на місці ДТП. Це класична Kolizja drogowa.

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Насамперед потрібно звільнити проїзд. У Польщі за порушення цього правила передбачений штраф 150 злотих (приблизно 1380 грн за актуальним курсом).

Існує офіційний європротокол для фіксації ДТП без участі поліції. Його використовують, коли учасники ДТП визначилися, хто з них винний, без втручання третьої сторони.

Поліцію необхідно викликати в таких випадках:

  • є потерпілий;
  • сторони не дійшли згоди щодо винуватця ДТП;
  • винний водій не має обов'язкового страхування.

У разі наявності постраждалих потрібно негайно викликати:

  • медичну допомогу за номером 999;
  • поліцію за номерами 997 та 986, або за загальноєвропейським номером 112.

Фіксування ДТП й оплата збитків

  • Важливо зробити фото та відеозаписи події та дочекатись приїзду екстрених служб, коли це потрібно.
  • Оцінку збитків при ДТП проводить страхова компанія.
  • Компенсацію збитків в результаті ДТП платить винна сторона або її страхова компанія.

Раніше ми писали, за що можуть покарати водія у Польщі. Також повідомляли, як українці можуть оформити міжнародне посвідчення водія.

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