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Вы попали в ДТП в Польше: что делать

24 июля 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Вы попали в ДТП в Польше: что делать
Полицию необходимо вызвать, если в результате ДТП есть пострадавшие. Фото: volynnews
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

По официальным данным, с начала полномасштабной войны Польша предоставила статус временной защиты около 1,5 миллиона украинцев. Моторное (транспортное) страховое бюро Украины предоставило полезную информацию для наших граждан, чтобы они могли решить ряд проблем при попадании ими в ДТП в Польше.

Какие виды ДТП квалифицируют в Польше

  1. Kolizja drogowa событие, в результате которого никто не пострадал;
  2. Wypadek авария, в результате которой пострадали люди.

В случае отсутствия пострадавших, проблему можно решить без участия полиции на месте ДТП. Это классическая "Kolizja drogowa".

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В первую очередь нужно освободить проезд. В Польше за нарушение этого правила предусмотрен штраф 150 злотых (около 1380 грн по актуальному курсу).

Существует официальный европротокол по фиксации ДТП без участия полиции. Его используют, когда участники ДТП определились, кто из них виноват, без вмешательства третьей стороны.

Полицию необходимо вызвать в таких случаях:

  • есть потерпевший;
  • стороны не пришли к согласию относительно виновника ДТП;
  • виновный водитель не имеет обязательного страхования.

В случае наличия пострадавших нужно немедленно вызвать:

  • медицинскую помощь по номеру 999;
  • полицию по номерам 997 и 986 или по общеевропейскому номеру 112.

Фиксирование ДТП и оплата ущерба

  • Важно сделать фото и видео записи события и дождаться приезда экстренных служб, когда это нужно.
  • Оценку ущерба при ДТП проводит страховая компания.
  • Компенсацию ущерба в результате ДТП платит виновная сторона или ее страховая компания.

Раньше мы писали, за что могут наказать водителя в Польше. Также сообщалось, как украинцы могут оформить международное водительское удостоверение.

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