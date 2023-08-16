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Названі авто, які можна вигідно продати після кількох років експлуатації

16 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названі авто, які можна вигідно продати після кількох років експлуатації
За п'ять років Porsche 911 втрачає лише 15% від початкової вартості. Фото: porsche.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Деякі автомобілі за кілька років втрачають у вартості понад третину від початкової ціни. Наразі стали відомі моделі авто, які й за п'ять років виглядають як нові.

Ресурс Car Edge провів дослідження та оприлюднив перелік авто, котрі майже не втратили у вартості навіть після півдесятка років користування.

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Рейтинг найліквідніших авто після 5 років експлуатації

  • 1. Porsche 911: знецінення на 15% (початкова ціна — 210 554 дол. / зараз — 178 971 дол.).
  • 2. KIA Rio: на 15,2% (23 105 дол. / 19 595 дол.).
  • 3. Honda Civic: на 16% (28 992 дол. / 24 353 дол.).
  • 4. GMC Canyon: на 16,5% (45 975 дол. / 38 412 дол.).
  • 4. Chevrolet Camaro: на 16,5% (48 225 дол. / 40 253 дол.).
  • 5. Volkswagen Jetta: на 16,7% (26 752 дол. / 22 274 дол.).
  • 6. Toyota Prius: на 17,1% (32 992 дол. / 27 350 дол.).
  • 7. Ford F-250: на 17,2% (75 411 дол. / 62 448 дол.).
  • 8. Honda CR-V: на 17,7% (39 960 дол. / 32 907 дол.).
  • 8. Chevrolet Colorado: на 17,7% (44 708 дол. / 36 777 дол.).

Раніше ми писали про авто, яке не варто відновлювати після ДТП. Також ми повідомляли про шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.

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