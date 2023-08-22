ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році
22 серпня 2023 11:30
Tesla Model 3 — найпопулярніше вживане авто з США в Україні. На зображенні Tesla цієї моделі в Одесі. Фото: auto.bigmir.net
У 2023 році ціни на певні моделі вживаних авто в США знизилися на 20-50%. Відтак з січня по липень в Україні було зареєстровано 12,9 тис. машин, ввезених з Америки.
Про це повідомив Укравтопром.
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- Бензинові: 51%;
- електрокари: 29%;
- гібриди: 7%;0
- ГБО: 7%;
- дизельні: 6%.
ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році
- Tesla Model 3: 1156 одиниць;
- Ford Escape: 779 од.;
- Volkswagen Passat: 753 од.;
- Nissan Leaf: 721 од.;
- Jeep Cherokee: 712 од.;
- Tesla Model S: 630 од.;
- Tesla Model Y: 623 од.;
- Ford Focus: 550 од.;
- BMW X5: 533 од.;
- Nissan Rogue: 479 од.
На які авто з США знизилися ціни у 2023 році
- Випуску від 2016 року;
- преміумсегмент випуску від 2015 року;
- 7-місні моделі.
Як довго чекати на авто з США в Україні
Вже за місяць після купівлі авто на аукціоні в Америці її доставлять морем в один із портів Європейського союзу, де вона чекатиме на перевезення до України.
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