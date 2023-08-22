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ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році

22 серпня 2023 11:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році
Tesla Model 3 — найпопулярніше вживане авто з США в Україні. На зображенні Tesla цієї моделі в Одесі. Фото: auto.bigmir.net
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

У 2023 році ціни на певні моделі вживаних авто в США знизилися на 20-50%. Відтак з січня по липень в Україні було зареєстровано 12,9 тис. машин, ввезених з Америки.

Про це повідомив Укравтопром.

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  • Бензинові: 51%;
  • електрокари: 29%;
  • гібриди: 7%;0
  • ГБО: 7%;
  • дизельні: 6%.

ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році

  1. Tesla Model 3: 1156 одиниць;
  2. Ford Escape: 779 од.;
  3. Volkswagen Passat: 753 од.;
  4. Nissan Leaf: 721 од.;
  5. Jeep Cherokee: 712 од.;
  6. Tesla Model S: 630 од.;
  7. Tesla Model Y: 623 од.;
  8. Ford Focus: 550 од.;
  9. BMW X5: 533 од.;
  10. Nissan Rogue: 479 од.

На які авто з США знизилися ціни у 2023 році

  • Випуску від 2016 року;
  • преміумсегмент випуску від 2015 року;
  • 7-місні моделі.

Як довго чекати на авто з США в Україні

Вже за місяць після купівлі авто на аукціоні в Америці її доставлять морем в один із портів Європейського союзу, де вона чекатиме на перевезення до України.

Раніше ми писали, що вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати. Також ми публікували ТОП-15 електрокарів з пробігом в Україні у 2023 році.

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