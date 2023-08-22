Tesla Model 3 — найпопулярніше вживане авто з США в Україні. На зображенні Tesla цієї моделі в Одесі. Фото: auto.bigmir.net

У 2023 році ціни на певні моделі вживаних авто в США знизилися на 20-50%. Відтак з січня по липень в Україні було зареєстровано 12,9 тис. машин, ввезених з Америки.

Про це повідомив Укравтопром.

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Бензинові: 51%;

електрокари: 29%;

гібриди: 7%;0

ГБО: 7%;

дизельні: 6%.

ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році

Tesla Model 3: 1156 одиниць; Ford Escape: 779 од.; Volkswagen Passat: 753 од.; Nissan Leaf: 721 од.; Jeep Cherokee: 712 од.; Tesla Model S: 630 од.; Tesla Model Y: 623 од.; Ford Focus: 550 од.; BMW X5: 533 од.; Nissan Rogue: 479 од.

На які авто з США знизилися ціни у 2023 році

Випуску від 2016 року;

преміумсегмент випуску від 2015 року;

7-місні моделі.

Як довго чекати на авто з США в Україні

Вже за місяць після купівлі авто на аукціоні в Америці її доставлять морем в один із портів Європейського союзу, де вона чекатиме на перевезення до України.

Раніше ми писали, що вживані автомобілі в Європі продовжують дешевшати. Також ми публікували ТОП-15 електрокарів з пробігом в Україні у 2023 році.