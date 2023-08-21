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ТОП-15 вживаних електрокарів в Україні у 2023 році: ціни та популярність

21 серпня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-15 вживаних електрокарів в Україні у 2023 році: ціни та популярність
Nissan Leaf — найпопулярніший електромобіль в Україні. Фото: nissan.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За сім місяців 2023 року в Україні вже придбали більше електромобілів, аніж за будь-який з попередніх років. І сьогодні український парк електрокарів складається з 63,4 тисячі одиниць авто.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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В липні українці купили 4001 одиницю електричних авто з пробігом. Зокрема 1300 — на внутрішньому ринку перепродажів, та 2701 імпортний електрокар з-за кордону. Трійка лідерів в Україні серед таких авто поки що незмінна: Nissan, Volkswagen та Tesla.

ТОП-15 вживаних електромобілів в Україні у липні 2023 року

1. Nissan Leaf

  • Продано: 868 шт.
  • Популярний рік випуску: 2014
  • Середня ціна: 9900 дол.

2. Volkswagen e: Golf

  • Продано: 484 шт.
  • Популярний рік випуску: 2015
  • Середня ціна: 13400 дол.

3. Tesla Model 3

  • Продано: 402 шт.
  • Популярний рік випуску: 2019
  • Середня ціна: 31800 дол.

4. Tesla Model Y

  • Продано: 217 шт.
  • Популярний рік випуску: 2022
  • Середня ціна: 54600 дол.

5. Renault ZOE

  • Продано: 206 шт.
  • Популярний рік випуску: 2018
  • Середня ціна: 14000 дол.

6. Volkswagen ID.4

  • Продано: 201 шт.
  • Популярний рік випуску: 2022
  • Середня ціна: 33900 дол.

7. Tesla Model S

  • Продано: 189 шт.
  • Популярний рік випуску: 2015
  • Середня ціна: 28000 дол.

8. BMW i3

  • Продано: 102 шт.
  • Популярний рік випуску: 2015
  • Середня ціна: 14600 дол.

9. Mercedes: Benz B: Class

  • Продано: 89 шт.
  • Популярний рік випуску: 2017
  • Середня ціна: 17500 дол.

10. Audi e: tron

  • Продано: 82 шт.
  • Популярний рік випуску: 2019
  • Середня ціна: 50800 дол.

11. Hyundai Ioniq

  • Продано: 78 шт.
  • Популярний рік випуску: 2018
  • Середня ціна: 17700 дол.

12. Honda M: NV

  • Продано: 70 шт.
  • Популярний рік випуску: 2022
  • Середня ціна: 24800 дол.

13. Tesla Model X

  • Продано: 69 шт.
  • Популярний рік випуску: 2017
  • Середня ціна: 45000 дол.

14. Chevrolet Bolt EV

  • Продано: 68 шт.
  • Популярний рік випуску: 2017
  • Середня ціна: 21100 дол.

15. Hyundai Kona

  • Продано: 60 шт.
  • Популярний рік випуску: 2020
  • Середня ціна: 27900 дол.

Раніше ми публікували ТОП-15 вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році. Також ми писали про кращі сімейні електрокари цього сезону.

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