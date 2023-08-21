ТОП-15 вживаних електрокарів в Україні у 2023 році: ціни та популярність
21 серпня 2023 17:25
Nissan Leaf — найпопулярніший електромобіль в Україні. Фото: nissan.ua
За сім місяців 2023 року в Україні вже придбали більше електромобілів, аніж за будь-який з попередніх років. І сьогодні український парк електрокарів складається з 63,4 тисячі одиниць авто.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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В липні українці купили 4001 одиницю електричних авто з пробігом. Зокрема 1300 — на внутрішньому ринку перепродажів, та 2701 імпортний електрокар з-за кордону. Трійка лідерів в Україні серед таких авто поки що незмінна: Nissan, Volkswagen та Tesla.
ТОП-15 вживаних електромобілів в Україні у липні 2023 року
1. Nissan Leaf
- Продано: 868 шт.
- Популярний рік випуску: 2014
- Середня ціна: 9900 дол.
2. Volkswagen e: Golf
- Продано: 484 шт.
- Популярний рік випуску: 2015
- Середня ціна: 13400 дол.
3. Tesla Model 3
- Продано: 402 шт.
- Популярний рік випуску: 2019
- Середня ціна: 31800 дол.
4. Tesla Model Y
- Продано: 217 шт.
- Популярний рік випуску: 2022
- Середня ціна: 54600 дол.
5. Renault ZOE
- Продано: 206 шт.
- Популярний рік випуску: 2018
- Середня ціна: 14000 дол.
6. Volkswagen ID.4
- Продано: 201 шт.
- Популярний рік випуску: 2022
- Середня ціна: 33900 дол.
7. Tesla Model S
- Продано: 189 шт.
- Популярний рік випуску: 2015
- Середня ціна: 28000 дол.
8. BMW i3
- Продано: 102 шт.
- Популярний рік випуску: 2015
- Середня ціна: 14600 дол.
9. Mercedes: Benz B: Class
- Продано: 89 шт.
- Популярний рік випуску: 2017
- Середня ціна: 17500 дол.
10. Audi e: tron
- Продано: 82 шт.
- Популярний рік випуску: 2019
- Середня ціна: 50800 дол.
11. Hyundai Ioniq
- Продано: 78 шт.
- Популярний рік випуску: 2018
- Середня ціна: 17700 дол.
12. Honda M: NV
- Продано: 70 шт.
- Популярний рік випуску: 2022
- Середня ціна: 24800 дол.
13. Tesla Model X
- Продано: 69 шт.
- Популярний рік випуску: 2017
- Середня ціна: 45000 дол.
14. Chevrolet Bolt EV
- Продано: 68 шт.
- Популярний рік випуску: 2017
- Середня ціна: 21100 дол.
15. Hyundai Kona
- Продано: 60 шт.
- Популярний рік випуску: 2020
- Середня ціна: 27900 дол.
Раніше ми публікували ТОП-15 вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році. Також ми писали про кращі сімейні електрокари цього сезону.