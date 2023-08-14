ТОП-3 найкращих електрокара з пробігом у 2023 році

Сьогодні на ринку пропонують багато варіантів дешевих вживаних електрокарів. Фото: autogeek

У світі зростає популярність електричних автомобілів й Україна не є виключенням з цього тренду. Однак купівля нового електрокару може виявитися занадто дорогим задоволенням, тому експерти радять подивитися на вживані електромобілі за скромнішими цінами.

Фахівці журналу What Car? склали рейтинг найкращих вживаних електрокарів. Публікуємо трійку лідерів.

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1. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Авто чудово продається у всьому світі. Стандартна комплектація Standard Range Plus сертифікована WLTP на 408 км заявленого запасу ходу, Long Range — 560 км, а Performance — 529 км. Гарна новина — ціни на вживані автомобілі зараз впали до спокусливо низького рівня.

Плюси

Велика продуктивність.

Великий запас ходу.

Напрочуд практичний.

Мінуси

Якість збірки могла б бути кращою.

Їзда та керованість не дотягують до топових конкурентів з ДВЗ.

2. Renault Zoe

Фото: wikipedia

Електромобіль, який має найкраще співвідношення ціни та якості. Його офіційний запас ходу, згідно з останніми випробуваннями WLTP, становить 383 км або 394 км залежно від потужності.

Плюси

Дешевий у купівлі та експлуатації.

Тихий і легкий в управлінні.

Пристойний запас ходу.

Мінуси

Невисока продуктивність.

Непослідовне гальмування.

Подекуди бракує якості, зокрема в салоні.

3. Hyundai Kona Electric

Фото: infocar

Авто практичне та зручне у користуванні. Доступні два варіанти батареї: версія на 134 к.с./39 кВт-год та більш потужна модель на 201 к.с./64 кВт-год. Цей варіант розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди.

Плюси

Запас ходу понад 402 км у реальних умовах (версія на 64 кВт-год).

Сильне прискорення.

Навіть базовий рівень добре обладнаний.

Мінуси

Обмежений простір задніх сидінь та багажника.

Не їде так добре, як Kia e-Niro або Peugeot e-208.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.