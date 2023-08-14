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ТОП-3 лучших электрокара с пробегом в 2023 году

14 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 лучших электрокара с пробегом в 2023 году
Сегодня на рынке предлагают много вариантов дешевых подержанных электрокаров. Фото: autogeek
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В мире растет популярность электрических автомобилей и Украина не исключение из этого тренда. Однако покупка нового электрокара может оказаться слишком дорогим удовольствием, поэтому эксперты советуют посмотреть на подержанные электромобили по более скромным ценам.

Специалисты журнала What Car? составили рейтинг лучших подержанных электрокаров. Публикуем тройку лидеров.

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1. Tesla Model 3

Фото: wikipedia

Авто отлично продается во всем мире. Стандартная комплектация Standard Range Plus сертифицирована WLTP на 408 км заявленного запаса хода, Long Range — 560 км, а Performance — 529 км. Хорошая новость — цены на подержанные автомобили сейчас упали до соблазнительно низкого уровня.

Плюсы

  • Большая производительность.
  • Большой запас хода.
  • Удивительно практичен.

Минусы

  • Качество сборки могло бы быть лучше.
  • Езда и управляемость не дотягивают до топовых конкурентов с ДВС.

2. Renault Zoe

Фото: wikipedia

Электромобиль, который имеет лучшее соотношение цены и качества. Его официальный запас хода, согласно последним испытаниям WLTP, составляет 383 км или 394 км в зависимости от мощности.

Плюсы

  • Дешевый в покупке и эксплуатации.
  • Тих и легок в управлении.
  • Приличный запас хода.

Минусы

  • Невысокая производительность.
  • Непоследовательное торможение.
  • Кое-где не хватает качества, в частности в салоне.

3. Hyundai Kona Electric

Фото: infocar

Авто практично и удобно в использовании. Доступны два варианта батареи: версия на 134 л.с./39 кВт-ч и более мощная модель на 201 л.с./64 кВт-ч. Этот вариант разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Плюсы

  • Запас хода более 402 км в реальных условиях (версия на 64 кВт-ч).
  • Сильное ускорение.
  • Даже базовый уровень хорошо оборудован.

Минусы

  • Ограниченное пространство задних сидений и багажника.
  • Не едет так хорошо, как Kia e-Niro или Peugeot e-208.

Ранее мы публиковали ТОП-10 самых популярных электрокаров в мире и Украине в 2023 году. Также называли шесть новых электрокаров, которые существенно обесценятся в Украине в 2024 году.

 

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