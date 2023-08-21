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ТОП-15 б/у электрокаров в Украине в 2023 году: цены и популярность

21 августа 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-15 б/у электрокаров в Украине в 2023 году: цены и популярность
Nissan Leaf – самый популярный электромобиль в Украине. Фото: nissan.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За семь месяцев 2023 года в Украине уже приобрели больше электромобилей, чем за любой из предыдущих годов. И сегодня украинский парк электрокаров состоит из 63,4 тысячи единиц авто.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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В июле украинцы купили 4001 единицу электрических автомобилей с пробегом. В частности, 1300 — на внутреннем рынке перепродаж, и 2701 импортный электрокар из-за рубежа. Тройка лидеров в Украине среди таких автомобилей пока неизменна: Nissan, Volkswagen и Tesla.

ТОП-15 подержанных электромобилей в Украине в июле 2023 года

1. Nissan Leaf

  • Продано: 868 шт.
  • Популярный год выпуска: 2014
  • Средняя цена: 9900 долл.

2. Volkswagen e: Golf

  • Продано: 484 шт.
  • Популярный год выпуска: 2015
  • Средняя цена: 13400 долл.

3. Tesla Model 3

  • Продано: 402 шт.
  • Популярный год выпуска: 2019
  • Средняя цена: 31800 долл.

4. Tesla Model Y

  • Продано: 217 шт.
  • Популярный год выпуска: 2022
  • Средняя цена: 54600 долл.

5. Renault ZOE

  • Продано: 206 шт.
  • Популярный год выпуска: 2018
  • Средняя цена: 14000 долл.

6. Volkswagen ID.4

  • Продано: 201 шт.
  • Популярный год выпуска: 2022
  • Средняя цена: 33 900 долл.

7. Tesla Model S

  • Продано: 189 шт.
  • Популярный год выпуска: 2015
  • Средняя цена: 28000 долл.

8. BMW i3

  • Продано: 102 шт.
  • Популярный год выпуска: 2015
  • Средняя цена: 14600 долл.

9. Mercedes: Benz B: Class

  • Продано: 89 шт.
  • Популярный год выпуска: 2017
  • Средняя цена: 17500 долл.

10. Audi e:tron

  • Продано: 82 шт.
  • Популярный год выпуска: 2019
  • Средняя цена: 50800 долл.

11. Hyundai Ioniq

  • Продано: 78 шт.
  • Популярный год выпуска: 2018
  • Средняя цена: 17700 долл.

12. Honda M: NV

  • Продано: 70 шт.
  • Популярный год выпуска: 2022
  • Средняя цена: 24800 долл.

13. Tesla Model X

  • Продано: 69 шт.
  • Популярный год выпуска: 2017
  • Средняя цена: 45000 долл.

14. Chevrolet Bolt EV

  • Продано: 68 шт.
  • Популярный год выпуска: 2017
  • Средняя цена: 21100 долл.

15. Hyundai Kona

  • Продано: 60 шт.
  • Популярный год выпуска: 2020
  • Средняя цена: 27900 долл.

Ранее мы публиковали ТОП-15 подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году. Также мы писали о лучших семейных электрокарах в этом сезоне.

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