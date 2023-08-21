ТОП-15 б/у электрокаров в Украине в 2023 году: цены и популярность
21 августа 2023 17:25
Nissan Leaf – самый популярный электромобиль в Украине. Фото: nissan.ua
За семь месяцев 2023 года в Украине уже приобрели больше электромобилей, чем за любой из предыдущих годов. И сегодня украинский парк электрокаров состоит из 63,4 тысячи единиц авто.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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В июле украинцы купили 4001 единицу электрических автомобилей с пробегом. В частности, 1300 — на внутреннем рынке перепродаж, и 2701 импортный электрокар из-за рубежа. Тройка лидеров в Украине среди таких автомобилей пока неизменна: Nissan, Volkswagen и Tesla.
ТОП-15 подержанных электромобилей в Украине в июле 2023 года
1. Nissan Leaf
- Продано: 868 шт.
- Популярный год выпуска: 2014
- Средняя цена: 9900 долл.
2. Volkswagen e: Golf
- Продано: 484 шт.
- Популярный год выпуска: 2015
- Средняя цена: 13400 долл.
3. Tesla Model 3
- Продано: 402 шт.
- Популярный год выпуска: 2019
- Средняя цена: 31800 долл.
4. Tesla Model Y
- Продано: 217 шт.
- Популярный год выпуска: 2022
- Средняя цена: 54600 долл.
5. Renault ZOE
- Продано: 206 шт.
- Популярный год выпуска: 2018
- Средняя цена: 14000 долл.
6. Volkswagen ID.4
- Продано: 201 шт.
- Популярный год выпуска: 2022
- Средняя цена: 33 900 долл.
7. Tesla Model S
- Продано: 189 шт.
- Популярный год выпуска: 2015
- Средняя цена: 28000 долл.
8. BMW i3
- Продано: 102 шт.
- Популярный год выпуска: 2015
- Средняя цена: 14600 долл.
9. Mercedes: Benz B: Class
- Продано: 89 шт.
- Популярный год выпуска: 2017
- Средняя цена: 17500 долл.
10. Audi e:tron
- Продано: 82 шт.
- Популярный год выпуска: 2019
- Средняя цена: 50800 долл.
11. Hyundai Ioniq
- Продано: 78 шт.
- Популярный год выпуска: 2018
- Средняя цена: 17700 долл.
12. Honda M: NV
- Продано: 70 шт.
- Популярный год выпуска: 2022
- Средняя цена: 24800 долл.
13. Tesla Model X
- Продано: 69 шт.
- Популярный год выпуска: 2017
- Средняя цена: 45000 долл.
14. Chevrolet Bolt EV
- Продано: 68 шт.
- Популярный год выпуска: 2017
- Средняя цена: 21100 долл.
15. Hyundai Kona
- Продано: 60 шт.
- Популярный год выпуска: 2020
- Средняя цена: 27900 долл.
Ранее мы публиковали ТОП-15 подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году. Также мы писали о лучших семейных электрокарах в этом сезоне.