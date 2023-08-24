ТОП-20 вживаних авто, які легко та швидко продаються

Вживаний автомобіль Honda HR-V "відривають разом з руками". Фото: wikipedia

В середньому вживаний автомобіль продається за 49 днів, що на понад 6% швидше, ніж торік. А ось реалізація нових авто сповільнилася майже на 26%.

Про це йдеться у дослідженні iSeeCars.

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Електромобілі нові та вживані наразі продаються вдвічі довше, попри значне падіння цін на них за останній рік. Найбільш швидко продаваним вживаним електрокаром є Tesla Model Y. Хоча, щоб знайти для нього нового власника потрібно почекати в середньому 47,6 дня.

А популярні автомобілі на ринку нових та вживаних машин продаються ще повільніше, позаяк автолюбителі спочатку шукають варіанти поза межами мейнстрімних моделей, аби знайти нижчі ціни.

Швидше за всіх продається кросовер Honda HR-V у віці від 1 до 5 років. З середнім цінником 24 496 доларів він "улітає" в середньому за 34,4 дня. Acura ILX за 26 091 долар продається протягом 35,3, а Toyota Highlander Hybrid – за 36,6 дня за 42 119 доларів.

Топ-20 вживаних авто, які продаються найшвидше

Honda HR-V; Acura ILX; Toyota Highlander Hybrid; Acura RDX; Hyundai Venue; Honda Insight; Honda CR-V; Honda Civic; Toyota C-HR; Toyota Sienna (hybrid); Toyota Tundra; GMC Yukon; Kia Telluride; Acura TLX; Honda Pilot; Chevrolet Corvette; Acura MDX; Honda Accord; Cadillac Escalade ESV; Toyota 4Runner.

Раніше ми публікували ТОП-10 вживаних американських авто в Україні у 2023 році. Також писали про ціни на 15 найпопулярніших моделей електрокарів з пробігом в Україні.