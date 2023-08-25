ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
Сегодня по Украине ездят 63,4 тыс. электрокаров, ведь за неполный 2023-й их уже приобрели больше, чем за любые из предыдущих лет. Электротранспорт дешевле в эксплуатации машин с ДВС, проще в обслуживании, да и за дорогое сегодня топливо платить не нужно.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Сегодня на украинском авторынке существует много предложений по продаже новых и подержанных электрических авто в разных ценовых сегментах. Поэтому автолюбителя могут подобрать машину, независимую от ценовых прихотей топливных компаний, под размер своего кошелька.
ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
1. Dongfeng EX-1
- Цена: от 550 565 грн
- Мощность: EV (45 л.с.)
- Запас хода: 331 км (NEDC)
- Предложений: 4
2. Dongfeng Nano Box
- Цена: от 588 535 грн
- Мощность: EV (45 л.с.)
- Запас хода: 331 км (NEDC)
- Предложений: 3
3. Geely Emgrand EV Pro
- Цена: от 846 731 грн
- Мощность: EV (204 л.с.)
- Запас хода: 421 км
- Предложений: 1
4. MG 4
- Цена: от 937 400 грн
- Мощность: EV (170 л.с.)
- Запас хода: 350 км
- Предложений: 36
5. Honda M-NV
- Цена: от 983 423 грн
- Мощность: EV (163 л.с.)
- Запас хода: 480 км
- Предложений: 1
Ранее мы сообщали цены и доступность подержанных электрических кроссоверов в Украине. Также публиковали ТОП-10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.