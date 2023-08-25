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ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

25 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года
Самый недорогой новый электрокар на украинском рынке Dongfeng EX-1. Фото: ncars.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Сегодня по Украине ездят 63,4 тыс. электрокаров, ведь за неполный 2023-й их уже приобрели больше, чем за любые из предыдущих лет. Электротранспорт дешевле в эксплуатации машин с ДВС, проще в обслуживании, да и за дорогое сегодня топливо платить не нужно.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Сегодня на украинском авторынке существует много предложений по продаже новых и подержанных электрических авто в разных ценовых сегментах. Поэтому автолюбителя могут подобрать машину, независимую от ценовых прихотей топливных компаний, под размер своего кошелька.

ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года

1. Dongfeng EX-1

  • Цена: от 550 565 грн
  • Мощность: EV (45 л.с.)
  • Запас хода: 331 км (NEDC)
  • Предложений: 4

2. Dongfeng Nano Box

  • Цена: от 588 535 грн
  • Мощность: EV (45 л.с.)
  • Запас хода: 331 км (NEDC)
  • Предложений: 3

3. Geely Emgrand EV Pro

  • Цена: от 846 731 грн
  • Мощность: EV (204 л.с.)
  • Запас хода: 421 км
  • Предложений: 1

4. MG 4

  • Цена: от 937 400 грн
  • Мощность: EV (170 л.с.)
  • Запас хода: 350 км
  • Предложений: 36

5. Honda M-NV

  • Цена: от 983 423 грн
  • Мощность: EV (163 л.с.)
  • Запас хода: 480 км
  • Предложений: 1
MG 4 имеет самое большое предложение среди дешевых новых электрокаров в Украине. Фото: nextcar.ua

Ранее мы сообщали цены и доступность подержанных электрических кроссоверов в Украине. Также публиковали ТОП-10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.

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