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ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

25 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
Найдешевший новий електрокар на українському ринку Dongfeng EX-1. Фото: ncars.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Сьогодні по Україні їздять 63,4 тис. електрокарів, адже за не повний 2023-й їх вже придбали більше, аніж за будь-який з попередніх років. Електротранспорт дешевший в експлуатації за машини з ДВЗ, простіший в обслуговуванні та й за дороге сьогодні паливо платити не потрібно.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Сьогодні на українському авторинку існує багато пропозицій продажу нових та вживаних електричних авто в різних цінових сегментах. Тому автолюбителя можуть підібрати машину, незалежну від цінових примх паливних компаній, під розмір свого гаманця.

ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року

1. Dongfeng EX-1

  • Ціна: від 550 565 грн
  • Двигун: EV (45 к.с.)
  • Запас ходу: 331 км (NEDC)
  • Пропозицій: 4

2. Dongfeng Nano Box

  • Ціна: від 588 535 грн
  • Двигун: EV (45 к.с.)
  • Запас ходу: 331 км (NEDC)
  • Пропозицій: 3

3. Geely Emgrand EV Pro

  • Ціна: від 846 731 грн
  • Двигун: EV (204 к.с.)
  • Запас ходу: 421 км
  • Пропозицій: 1

4. MG 4

  • Ціна: від 937 400 грн
  • Двигун: EV (170 к.с.)
  • Запас ходу: 350 км
  • Пропозицій: 36

5. Honda M-NV

  • Ціна: від 983 423 грн
  • Двигун: EV (163 к.с.)
  • Запас ходу: 480 км
  • Пропозицій: 1
MG 4 має найбільшу пропозицію серед найдешевших нових електрокарів в Україні. Фото: nextcar.ua

Раніше ми повідомляли ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні. Також публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.

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