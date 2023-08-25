ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
Сьогодні по Україні їздять 63,4 тис. електрокарів, адже за не повний 2023-й їх вже придбали більше, аніж за будь-який з попередніх років. Електротранспорт дешевший в експлуатації за машини з ДВЗ, простіший в обслуговуванні та й за дороге сьогодні паливо платити не потрібно.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Сьогодні на українському авторинку існує багато пропозицій продажу нових та вживаних електричних авто в різних цінових сегментах. Тому автолюбителя можуть підібрати машину, незалежну від цінових примх паливних компаній, під розмір свого гаманця.
ТОП 5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року
1. Dongfeng EX-1
- Ціна: від 550 565 грн
- Двигун: EV (45 к.с.)
- Запас ходу: 331 км (NEDC)
- Пропозицій: 4
2. Dongfeng Nano Box
- Ціна: від 588 535 грн
- Двигун: EV (45 к.с.)
- Запас ходу: 331 км (NEDC)
- Пропозицій: 3
3. Geely Emgrand EV Pro
- Ціна: від 846 731 грн
- Двигун: EV (204 к.с.)
- Запас ходу: 421 км
- Пропозицій: 1
4. MG 4
- Ціна: від 937 400 грн
- Двигун: EV (170 к.с.)
- Запас ходу: 350 км
- Пропозицій: 36
5. Honda M-NV
- Ціна: від 983 423 грн
- Двигун: EV (163 к.с.)
- Запас ходу: 480 км
- Пропозицій: 1
Раніше ми повідомляли ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні. Також публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році.