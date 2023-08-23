ТОП-15 нових електромобілів в Україні у липні 2023 року

Попри деяке просідання українського ринку електрокарів у липні загальна кількість проданих нових електричних авто майже не змінилася. Фото: hevcars.com.ua

В липні 2023 року в Україні продали 559 нових електромобіля, що на 41 авто менше, ніж у червні. Лідером продажів знову став електричний кросовер Volkswagen ID.4, а от китайська Honda M-NV стрімко втратила друге місце у рейтингу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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1. Volkswagen ID.4: 202 нових авто (+3 продані одиниці у порівнянні з показниками червня);

2. Volkswagen ID.6: 46 (+9);

3. Toyota bZ4x: 38 (+34);

4. Honda M-NV: 27 (-84);

5. Honda e:Ns1: 20 (+7);

6. Volkswagen ID.3: 16 (+4);

7. Audi Q8 e-tron: 15 (-3);

8. Honda e:Np1: 14 (+2);

8. BMW iX: 14 (-2);

9. BYD Yuan Plus: 13 (+11);

10. Mercedes-Benz EQS: 12 (0);

11. BYD Tang: 11 (+9);

12. Hyundai Kona Electric: 10 (-7);

13. Zeekr 1: 9 (+4);

13. MG 4: 9 (+3);

13. Hyundai Ioniq 6: 9 (+2);

13. BYD Song Plus: 9 (+2);

14. Porsche Taycan: 6 (-1);

14. Jaguar i-Pace: 6 (+1);

14. Dongfeng ES600: 6 (+6);

14. BYD Yuan: 6 (0);

15. BMW i4: 5 (+5);

15. MG Marvel R: 5 (-1).

Навіть втрата 84 угод з продажу авто у липні не викинула Honda M-NV з першої п'ятірки рейтингу. Тим часом на друге місце піднявся Volkswagen ID.6, а третю сходинку посів досить новий для України електромобіль Toyota bZ4x, який збирають спільні підприємства FAW Toyota та GAC Toyota у Китаї.

Новий для українського ринку електрокар Toyota bZ4x — один з лідерів продажів у липні. Фото: digitaltrends.com

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