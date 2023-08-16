Tesla випустила бюджетні версії Model S та X: чим вони відрізняються
Днями Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.
Про це повідомив Reuters.
Tesla вже неодноразово знижувала ціни на свої електрокари в США, Китаї та на інших ринках, свідомо надаючи пріоритет зростанню продажів над рентабельністю. Потрібно стимулювати попит позаяк високі витрати на позики сильно стримують продаж дорогих електромобілів.
До того ж на початку тижня акції виробників електричних авто впали:
- Tesla на 2,6%;
- Rivian на 3,5%;
- Lucid на 5,6%.
Ціни на нові моделі Tesla
- Model S: 78 490 дол.;
- Model X: 88 490 дол.
Обидві матимуть такі ж акумулятори та електродвигуни, як й у дорожчих моделей з двома електромоторами, але їхні продуктивність та запас ходу обмежать програмним забезпеченням.
Запас ходу нових моделей Tesla
- Model S: 515 км (у дорожчої версії — 652 км);
- Model X: 433 км (560 км).
Щобільше, Tesla не планує пропонувати оновлення прошивки, щоб розблокувати у бюджетних моделях запас ходу та продуктивність в майбутньому.
Нові варіанти Model S та X будуть доступні для доставки у вересні-жовтні 2023 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.