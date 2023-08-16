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Tesla випустила бюджетні версії Model S та X: чим вони відрізняються

16 серпня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Tesla випустила бюджетні версії Model S та X: чим вони відрізняються
Бюджетні моделі Tesla Model S та X матимуть менший запас ходу. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.

Про це повідомив Reuters.

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Tesla вже неодноразово знижувала ціни на свої електрокари в США, Китаї та на інших ринках, свідомо надаючи пріоритет зростанню продажів над рентабельністю. Потрібно стимулювати попит позаяк високі витрати на позики сильно стримують продаж дорогих електромобілів.

До того ж на початку тижня акції виробників електричних авто впали:

  • Tesla на 2,6%;
  • Rivian на 3,5%;
  • Lucid на 5,6%.

Ціни на нові моделі Tesla

  • Model S: 78 490 дол.;
  • Model X: 88 490 дол.

Обидві матимуть такі ж акумулятори та електродвигуни, як й у дорожчих моделей з двома електромоторами, але їхні продуктивність та запас ходу обмежать програмним забезпеченням.

Запас ходу нових моделей Tesla

  • Model S: 515 км (у дорожчої версії — 652 км);
  • Model X: 433 км (560 км).

Щобільше, Tesla не планує пропонувати оновлення прошивки, щоб розблокувати у бюджетних моделях запас ходу та продуктивність в майбутньому.

Нові варіанти Model S та X будуть доступні для доставки у вересні-жовтні 2023 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу своїх електрокарів. Також в ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.

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