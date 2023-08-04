ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів в США

ТОП-5 найбільш продаваних електрокарів у США
Продажі електромобілів у США стрімко зросли, навіть під час спаду на авторинку. Схоже, ринок консолідується навколо ідеї, що майбутнє авто — за електрокарами.
Згідно з інформацією компанії Extrapolate, до 2028 року ринок електромобілів перевищить 691,56 млрд дол. А Goldman Sachs Research прогнозує, що до 2035 року електромобілі становитимуть половину всіх світових продажів авто. В Україні у липні 2023 року попит на електрокари продовжив зростати, а машини з електричними двигунами вже зайняли 11% ринку нових авто.
Рейтинг склало американське фінансове видання Kiplinger.
1. Tesla Model Y
- Продано: 252 тис. одиниць.
- Ціна від 52 990 доларів.
- Економія пального EPA комбінований/місто/траса: 142/150/133 МПГе (МПГе — американський показник ефективності, еквівалент миль на галон).
- Запас ходу EPA (макс.) 531 км.
Завдяки одній з найкращих мереж зарядки, високій продуктивності та мінімалістичному, але розкішному інтер'єру, Tesla Model Y на шляху до того, щоб стати найбільш продаваним електромобілем у світі.
2. Tesla Model 3
- Продано: 240 тис. одиниць.
- Ціна від 42 990 доларів.
- Економія пального EPA комбінований/місто/шосе: 142/150/133 МПГе.
- Запас ходу EPA (макс.) 434 км.
Tesla Model 3 спочатку була випущена, щоб бути більш доступним варіантом для покупців. Навіть з найдешевшим цінником, Tesla 3 все одно мало кому поступається за характеристиками.
3. Tesla Model S
- Продано: 176 тис. одиниць.
- Ціна від 94 990 доларів.
- Економія пального EPA комбінований/місто/траса: 117/121/112 МПГе.
- Запас ходу EPA (макс.) 647 км.
Model S пропонує одні з найкращих можливостей для подорожей на довгі дистанції, а також витончений інтер'єр.
4. Kia EV6
- Продано: 80 тис. одиниць.
- Ціна від 40 900 доларів.
- Витрата пального EPA комбінований/місто/траса: 117/135/100 МПГе.
- Запас ходу EPA (макс.) 499 км.
Kia EV6 — один з електромобілів, що найшвидше заряджається. За даними Kelly Blue Book, EV6 заряджається на 23 км за кожну хвилину.
5. Tesla Model X
- Продано: 66 тис. 700 одиниць.
- Ціна від 98 940 доларів.
- Витрата пального EPA комбінований/місто/шосе: 105/109/101 МПГе.
- Запас ходу EPA (макс.) 560 км.
Model X є найбільшим автомобілем у лінійці Tesla, що робить його ідеальною сімейною машиною.
Раніше ми писали, що в США випустили потужного конкурента електрокара Tesla Model S Plaid. Також повідомляли про ціни та доступність вживаних електричних кросоверів в Україні у 2023 році.