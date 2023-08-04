ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США
Продажи электромобилей в США стремительно выросли даже во время спада на авторынке. Похоже, рынок консолидируется вокруг идеи, что будущее авто — за электрокарами.
Согласно информации компании Extrapolate, к 2028 году рынок электромобилей превысит 691,56 млрд долларов. Goldman Sachs Research прогнозирует, что к 2035 году электромобили будут составлять половину всех мировых продаж авто. В Украине в июле 2023 года спрос на электрокары продолжил расти, а машины с электрическими двигателями уже заняли 11% рынка новых авто.
Рейтинг составило американское финансовое издание Kiplinger.
1. Tesla Model Y
- Продано: 252 тыс. единиц.
- Цена от 52 990 долларов.
- Экономия горючего EPA комбинированный/город/трасса: 142/150/133 МПГэ (МПГэ – американский показатель эффективности, эквивалент миль на галлон).
- Запас хода EPA (макс.) 531 км.
Благодаря одной из лучших сетей зарядки, высокой производительности и минималистичному, но роскошному интерьеру, Tesla Model Y на пути к тому, чтобы стать самым продаваемым электромобилем в мире.
2. Tesla Model 3
- Продано: 240 тыс. единиц.
- Цена от 42 990 долларов.
- Экономия топлива EPA комбинированный/город/шоссе: 142/150/133 МПГэ.
- Запас хода EPA (макс.) 434 км.
Tesla Model 3 изначально была выпущена, чтобы быть более доступным вариантом для покупателей. Даже с самым дешевым ценником, Tesla 3 все равно мало кому уступает по характеристикам.
3. Tesla Model S
- Продано: 176 тыс. единиц.
- Цена от 94 990 долларов.
- Экономия топлива EPA комбинированный/город/трасса: 117/121/112 МПГЭ.
- Запас хода EPA (макс.) 647 км.
Model S предлагает одни из лучших возможностей для путешествий на длинные дистанции, а также утонченный интерьер.
4. Kia EV6
- Продано: 80 тыс. единиц.
- Цена от 40 900 долларов.
- Расход горючего EPA комбинированный/город/трасса: 117/135/100 МПГэ.
- Запас хода EPA (макс.) 499 км.
Kia EV6 — один из наиболее быстро заряжаемых электромобилей. По данным Kelly Blue Book, EV6 заряжается на 23 км за каждую минуту.
5. Tesla Model X
- Продано: 66 тыс. 700 единиц.
- Цена от 98 940 долларов.
- Расход топлива EPA комбинированный/город/шоссе: 105/109/101 МПГе.
- Запас хода EPA (макс.) 560 км.
Model X является самым большим автомобилем в линейке Tesla, что делает его идеальной семейной машиной.
Ранее мы писали, что в США выпустили мощного соперника электрокара Tesla Model S Plaid. Также сообщали о ценах и доступности подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году.