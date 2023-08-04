ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США

Мировой авторынок привыкает к высокому спросу на электрокары. На фото — завод Tesla в городе Фримонт, Калифорния.

Продажи электромобилей в США стремительно выросли даже во время спада на авторынке. Похоже, рынок консолидируется вокруг идеи, что будущее авто — за электрокарами.

Согласно информации компании Extrapolate, к 2028 году рынок электромобилей превысит 691,56 млрд долларов. Goldman Sachs Research прогнозирует, что к 2035 году электромобили будут составлять половину всех мировых продаж авто. В Украине в июле 2023 года спрос на электрокары продолжил расти, а машины с электрическими двигателями уже заняли 11% рынка новых авто.

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Рейтинг составило американское финансовое издание Kiplinger.

1. Tesla Model Y

Продано: 252 тыс. единиц.

Цена от 52 990 долларов.

Экономия горючего EPA комбинированный/город/трасса: 142/150/133 МПГэ (МПГэ – американский показатель эффективности, эквивалент миль на галлон).

Запас хода EPA (макс.) 531 км.

Благодаря одной из лучших сетей зарядки, высокой производительности и минималистичному, но роскошному интерьеру, Tesla Model Y на пути к тому, чтобы стать самым продаваемым электромобилем в мире.

2. Tesla Model 3

Продано: 240 тыс. единиц.

Цена от 42 990 долларов.

Экономия топлива EPA комбинированный/город/шоссе: 142/150/133 МПГэ.

Запас хода EPA (макс.) 434 км.

Tesla Model 3 изначально была выпущена, чтобы быть более доступным вариантом для покупателей. Даже с самым дешевым ценником, Tesla 3 все равно мало кому уступает по характеристикам.

3. Tesla Model S

Продано: 176 тыс. единиц.

Цена от 94 990 долларов.

Экономия топлива EPA комбинированный/город/трасса: 117/121/112 МПГЭ.

Запас хода EPA (макс.) 647 км.

Model S предлагает одни из лучших возможностей для путешествий на длинные дистанции, а также утонченный интерьер.

4. Kia EV6

Продано: 80 тыс. единиц.

Цена от 40 900 долларов.

Расход горючего EPA комбинированный/город/трасса: 117/135/100 МПГэ.

Запас хода EPA (макс.) 499 км.

Kia EV6 — один из наиболее быстро заряжаемых электромобилей. По данным Kelly Blue Book, EV6 заряжается на 23 км за каждую минуту.

5. Tesla Model X

Продано: 66 тыс. 700 единиц.

Цена от 98 940 долларов.

Расход топлива EPA комбинированный/город/шоссе: 105/109/101 МПГе.

Запас хода EPA (макс.) 560 км.

Model X является самым большим автомобилем в линейке Tesla, что делает его идеальной семейной машиной.

Ранее мы писали, что в США выпустили мощного соперника электрокара Tesla Model S Plaid. Также сообщали о ценах и доступности подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году.