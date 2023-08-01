Реальный запас хода электрокаров: эксперты назвали ошибки

Все владельцы электрокаров знают, что в холодное время года их авто могут проехать гораздо меньше. Фото: freepik

Обстоятельные исследования доказывают, что запас хода электромобилей, который заявляет производитель, не соответствует действительности. Более того, даже оценки электрических авто от EPA (Агентства по охране окружающей среды США) не учитывают многих факторов.

Компания по торговле и исследованию автомобилей Recurrent Auto собрала данные о 12 тыс. Tesla и 360 тыс. циклах зарядки. Также было записано впечатление от водителей Tesla. Выяснилось, что диапазон хода, который отображается на приборной панели перед добавлением пункта назначения, не учитывает влияние температуры и манеры вождения.

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Что показали исследования электрокаров

При температуре ниже -1 градуса Цельсия средний запас хода на исследуемых 3332 экземплярах Tesla Model Y составил примерно 45% от оценки EPA. В более теплую погоду диапазон улучшился, сохраняя более 60% оценки EPA.

Аналогично закончились испытания Model S. При низких температурах электрокар потерял более 50% запаса хода, а в теплую погоду – сохранил 60% заряда.

Средний разрыв между оценкой приборной панели и наблюдаемым диапазоном оказался ниже на Chevrolet Bolt EV, а на Ford Mustang Mach-e — выше.

Гендиректор Recurrent Auto Скотт Чейз выяснил, что максимальный запас хода на его Model Y 2021 с дальностью EPA 525 км составлял всего 405 км с июня по сентябрь в Миннеаполисе. В декабре максимальная дальность была 302 км, а в январе — 315 км.

Спасают тепловые насосы

Электрокары, оборудованные тепловыми насосами и усовершенствованным управлением температурой, показали лучшие результаты. Все новые авто Tesla получают тепловую помпу в стандартной комплектации. Эта система перерабатывает тепло, выделяемое от батареи и двигателей, чтобы обогреть салон, оптимизировать скорость зарядки и улучшить запас хода.

Ранее СМИ сообщали, как Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода электрокаров. Также мы писали, что компания Ford радикально снизила цены на полностью электрические грузовики F-150 Lightning.