Реальний запас ходу електрокарів: експерти назвали помилки

Всі власники електрокарів знають, що в холодну пору року їхні авто можуть проїхати суттєво менше. Фото: freepik

Ґрунтовні дослідження доводять, запас ходу електромобілів, який заявляє виробник, не відповідає дійсності. Щобільше, навіть оцінки електричних авто від EPA (Агентства з охорони навколишнього середовища США) не враховують багатьох факторів.

Компанія з торгівлі та дослідження автомобілів Recurrent Auto зібрала дані про 12 тис. Tesla та 360 тис. циклів зарядки. Також були записані враження від водіїв Tesla. З'ясувалося, що діапазон ходу, який відображається на панелі приладів перед додаванням пункту призначення, не враховує вплив температури та манери водіння.

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Що показали дослідження електрокарів

За температури нижче -1 градуса Цельсія середній запас ходу на досліджуваних 3332 екземплярах Tesla Model Y становив приблизно 45% від оцінки EPA. В теплішу погоду діапазон покращився, зберігаючи понад 60% оцінки EPA.

Аналогічно закінчилися випробування Model S. При низьких температурах електрокар втратив понад 50% запасу ходу, а за теплої погоди – зберіг 60% заряду.

Середній розрив між оцінкою приладової панелі та спостережуваним діапазоном виявився нижчим на Chevrolet Bolt EV, а на Ford Mustang Mach-e — вищим.

Гендиректор Recurrent Auto Скотт Чейз з'ясував, що максимальний запас ходу на його Model Y 2021 року з дальністю EPA 525 км становив лише 405 км з червня по вересень у Міннеаполісі. У грудні максимальна дальність була 302 км, а у та січні — 315 км.

Рятують теплові помпи

Електрокари, обладнані тепловими помпами та вдосконаленим керуванням температурою, показали кращі результати. Наразі усі нові авто Tesla отримують теплову помпу у стандартній комплектації. Ця система переробляє тепло, яке виділяється від батареї та двигунів, щоб обігріти салон, оптимізувати швидкість заряджання та покращити запас ходу.

Раніше ЗМІ повідомляли, як Tesla з подачі Ілона Маска завищує дані про запас ходу електрокарів. Також ми писали, що компанія Ford радикально знизила ціни на свої повністю електричні вантажівки F-150 Lightning.