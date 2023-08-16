Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X: чем они отличаются

Бюджетные модели Tesla Model S и X будут иметь меньший запас хода. Фото: wikipedia

На днях Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Об этом сообщил Reuters.

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Tesla уже неоднократно снижала цены на свои электрокары в США, Китае и других рынках, сознательно придавая приоритет росту продаж над рентабельностью. Нужно стимулировать спрос, поскольку высокие затраты на займы сильно сдерживают продажу дорогих электромобилей.

К тому же в начале недели акции производителей электрических авто упали:

Tesla – на 2,6%;

Rivian на 3,5%;

Lucid – на 5,6%.

Цены на новые модели Tesla

Model S: 78 490 долл.;

Model X: 88490 дол.

Обе будут иметь такие же аккумуляторы и электродвигатели, как и более дорогие модели с двумя электромоторами, но их производительность и запас хода ограничат программным обеспечением.

Запас хода новых моделей Tesla

Model S: 515 км (в более дорогой версии — 652 км);

Model X: 433 км (560 км).

Более того, Tesla не планирует предлагать обновление прошивки, чтобы разблокировать в бюджетных моделях запас хода и производительность в будущем.

Новые варианты Model S и X будут доступны для доставки в сентябре-октябре 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.