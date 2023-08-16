Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X: чем они отличаются arrow

Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X: чем они отличаются

16 августа 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X: чем они отличаются
Бюджетные модели Tesla Model S и X будут иметь меньший запас хода. Фото: wikipedia
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Об этом сообщил Reuters.

Читайте также:

Tesla уже неоднократно снижала цены на свои электрокары в США, Китае и других рынках, сознательно придавая приоритет росту продаж над рентабельностью. Нужно стимулировать спрос, поскольку высокие затраты на займы сильно сдерживают продажу дорогих электромобилей.

К тому же в начале недели акции производителей электрических авто упали:

  • Tesla – на 2,6%;
  • Rivian на 3,5%;
  • Lucid – на 5,6%.

Цены на новые модели Tesla

  • Model S: 78 490 долл.;
  • Model X: 88490 дол.

Обе будут иметь такие же аккумуляторы и электродвигатели, как и более дорогие модели с двумя электромоторами, но их производительность и запас хода ограничат программным обеспечением.

Запас хода новых моделей Tesla

  • Model S: 515 км (в более дорогой версии — 652 км);
  • Model X: 433 км (560 км).

Более того, Tesla не планирует предлагать обновление прошивки, чтобы разблокировать в бюджетных моделях запас хода и производительность в будущем.

Новые варианты Model S и X будут доступны для доставки в сентябре-октябре 2023 года.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП-5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз